Посольство США в России соболезнует в связи с кончиной Евгения Евтушенко

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Посольство США в РФ почтило память скончавшегося в субботу поэта Евгения Евтушенко.

Поэт Евгений Евтушенко ушел из жизни в субботу в США в возрасте 84 лет. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".

"Соболезнуем в связи с уходом поэта Евгения Евтушенко", — написала в аккаунте Twitter пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон и привела строку из стихотворения Евтушенко "Людей неинтересных в мире нет…": "И если умирает человек, / с ним умирает первый его снег, / и первый поцелуй, и первый бой… / Все это забирает он с собой".

So sorry for loss of poet Yevgeny Yevtushenko."In any man who dies there dies with him, his first snow and kiss and fight it goes with him." https://t.co/pdh7gSAkc1 — Maria Olson (@USEmbRuPress) 1 апреля 2017 г.

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