Собянин назвал кончину поэта Евтушенко уходом целой эпохи

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Евгения Евтушенко, назвав его уход из жизни уходом целой эпохи.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".

Вместе с Евгением Евтушенко ушла целая эпоха. Это был великий поэт. Светлая память.. Соболезную семье и близким — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 1 апреля 2017 г.

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Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.