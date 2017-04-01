Медведев назвал кончину поэта Евтушенко огромной утратой для России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта Евгения Евтушенко, назвав его кончину огромной утратой для России.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".

"Не стало Евгения Александровича Евтушенко. Это огромная утрата для нашей страны, для всех, кто восхищался его произведениями, знал его крылатые фразы и выражения буквально наизусть", — написал он на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Премьер назвал Евтушенко особенным человеком, талантливо, глубоко, эмоционально и афористично озвучившим целую эпоху.

"Он умел находить ключ к душам людей, находить удивительно точные слова, созвучные многим. У каждого из нас есть свои любимые строки Евгения Евтушенко. Мы всегда будем помнить этого великого человека. Его ясную, тихую силу любви. Мои искренние соболезнования", — добавил Медведев.

Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.