Директор Литературного музея: со смертью Евтушенко закончилась целая эпоха

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Поэт Евгений Евтушенко был и остается человеком того времени, когда литература и поэзия оказывали огромное влияние на людей, его уход из жизни ознаменовал конец целой эпохи. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Государственного литературного музея Дмитрий Бак.

Ранее жена Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА Новости, что поэт скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"Уход Евгения Евтушенко — это конец целой эпохи. О 1960-х годах существуют очень разные мнения: то ли это было время расцвета свободы, то ли в те годы страна сделала только полшага вместо целого шага в направлении подлинного освобождения от тоталитаризма. Так или иначе, Евгений Евтушенко был среди тех, кто навсегда останется олицетворением этого времени. Эпоха шестидесятых осталась в нашей памяти как время небывало мощного влияния литературы и искусства поэзии. Евгений Евтушенко — человек своего времени и человек истории нашей литературы", — сказал Бак.