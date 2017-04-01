Кобзон считает уход из жизни Евтушенко потерей для мировой литературы

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уход из жизни поэта Евгения Евтушенко является потерей не только для России, но и мировой литературы, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон.
Ранее жена Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА Новости, что поэт скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.
"Мне очень жаль. Это потеря не только для России. Это потеря для мировой литературы", — сказал Кобзон РИА Новости.
По его словам, Евтушенко был самым ярким шестидесятником, "человеком, который не просто писал гениальные стихи, но и создавал наследство для России — альманах поэзии, куда он включал самые лучшие произведения русских поэтов".
"Заканчивается оно стихами: "Быть бессмертным не в силе, но надежда моя: если будет Россия, значит, буду и я". Я ему сказал: "Не сомневайся, Женя, и Россия будет, и ты в России будешь всегда". Он улыбнулся", — добавил депутат.
В с пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне РИА Новости ранее сообщили, что Генеральное консульство РФ в Хьюстоне окажет содействие в выполнении последней воли Евтушенко.