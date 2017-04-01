Кобзон считает уход из жизни Евтушенко потерей для мировой литературы

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Уход из жизни поэта Евгения Евтушенко является потерей не только для России, но и мировой литературы, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон.

Ранее жена Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА Новости, что поэт скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"Мне очень жаль. Это потеря не только для России. Это потеря для мировой литературы", — сказал Кобзон РИА Новости.

По его словам, Евтушенко был самым ярким шестидесятником, "человеком, который не просто писал гениальные стихи, но и создавал наследство для России — альманах поэзии, куда он включал самые лучшие произведения русских поэтов".

"Мне посчастливилось близко знать Евгения Александровича. Мне посчастливилось очень много песен спеть на его стихи и последний раз я в Твери в доме поэзии Дементьева в присутствии Евтушенко спел для него его произведение, которое он любил и которое я очень любил. Это "Идут белые снеги", — рассказал Кобзон.

"Заканчивается оно стихами: "Быть бессмертным не в силе, но надежда моя: если будет Россия, значит, буду и я". Я ему сказал: "Не сомневайся, Женя, и Россия будет, и ты в России будешь всегда". Он улыбнулся", — добавил депутат.

В с пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне РИА Новости ранее сообщили, что Генеральное консульство РФ в Хьюстоне окажет содействие в выполнении последней воли Евтушенко.