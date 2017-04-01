Генконсульство РФ окажет содействие в выполнении последней воли Евтушенко

ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне окажет содействие в выполнении последней воли скончавшегося в США поэта Евгения Евтушенко, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне.

Ранее жена Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА Новости, что поэт скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"Генеральное консульство РФ окажет максимальное содействие в выполнении его последней воли", — сказали в пресс-службе посольства.

Генеральное консульство РФ в Хьюстоне выразило в субботу соболезнования в связи с кончиной Евтушенко.

Мы выражаем глубокие соболезнования семье Е.А.Евтушенко. Память о великом поэте навсегда сохранится в наших сердцах. pic.twitter.com/Kkgiqdlapu — Russian Consulate (@RusCons_TX) 1 апреля 2017 г.

Как отметил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров, "мы скорбим вместе с семьей, близкими и поклонниками".