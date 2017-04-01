Генконсульство РФ окажет содействие в выполнении последней воли Евтушенко
20:3201.04.2017
(обновлено: 22:54 01.04.2017)
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ВАШИНГТОН, 1 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Генеральное консульство РФ в Хьюстоне окажет содействие в выполнении последней воли скончавшегося в США поэта Евгения Евтушенко, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне.
Ранее жена Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА Новости, что поэт скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.
"Генеральное консульство РФ окажет максимальное содействие в выполнении его последней воли", — сказали в пресс-службе посольства.
Генеральное консульство РФ в Хьюстоне выразило в субботу соболезнования в связи с кончиной Евтушенко.
Как отметил генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров, "мы скорбим вместе с семьей, близкими и поклонниками".
Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.
Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.
Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.
В 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во Франции
в 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.
Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
Евгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".
Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.
Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".
Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.
Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.
Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.
Евгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.