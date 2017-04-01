В Москве наградят лауреатов конкурса молодых пианистов

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Церемония награждения лауреатов II Международного конкурса молодых пианистов имени Владимира Крайнева состоится в московском Международном доме музыки в субботу, сообщают организаторы конкурса.

Конкурс проходит в Москве с 27 марта по 1 апреля. В нем принимают участие 122 молодых музыканта из России, Армении, Украины, Китая, Южной Кореи, Японии, Австралии, Канады, Израиля и других стран.

Конкурс проводится в двух возрастных группах: младшей — до 13 лет включительно — и старшей — от 13 до 18 лет включительно.

В первом выступлении — полуфинале — музыканты представили сольные программы. В финале, к участию в котором было допущено по пять человек в каждой возрастной категории, прозвучали фортепианные концерты в сопровождении Национального филармонического оркестра России.

Победитель в младшей возрастной группе получит премию 250 тысяч рублей, все финалисты — по 50 тысяч рублей; в старшей группе главный приз — 500 тысяч рублей, финалисты получат по 100 тысяч рублей.

Московский международный конкурс пианистов имени Владимира Крайнева в 2017 году проводится второй раз. Инициаторами и вдохновителями музыкального состязания стали вдова пианиста, известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова и дирижер Владимир Спиваков, которого с Крайневым связывала большая многолетняя дружба.