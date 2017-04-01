Ассоциация продюсеров кино и телевидения вручила призы лучшим сериалам

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) признала лучшим за 2016 год телевизионным фильмом сериал "Пьяная фирма", а премию за режиссуру получил Сергей Мокрицкий за сериал "Битва за Севастополь".

Премии АПКиТ по итогам 2016 эфирного года вручили в пятницу в московском концертном зале "Известия Холл".

Лучшими телевизионными сериалами продюсеры признали мини-сериал "Мажор" (второй сезон), "Анна-детективъ" (более 24 серий) и комедийный сериал "Ольга".

Лучшими актерами, по мнению жюри, стали Михаил Ефремов ("Пьяная фирма") и Мария Аронова (телефильм "Батальон"). Лучшими актерами второго плана признаны Никита Панфилов за роль Стаса в "Мажоре" и Юлия Хлынина, сыгравшая Мирру в сериале "Таинственная страсть".

Премию за сценарий получила группа авторов за телесериал "Ольга". За достижения на зарубежном рынке отметили продюсера Александра Цекало ("Саранча"), специальный приз за лучший полнометражный фильм продюсеры отдали картине Николая Лебедева "Экипаж".