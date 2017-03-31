В Россию приехала "королева металла" Доро Пеш

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Известная как "королева металла" немецкая певица Доро Пеш (Doro Pesch) приехала в Россию с туром по четырем городам в честь тридцатилетия творческой деятельности, сообщили РИА Новости организаторы концерта.

"Доро рада своему возвращению в Россию и готова сыграть все самые яркие песни за 30 лет, а также все, что захотят слушатели. Мы отметим выпуск юбилейной антологии Strong And Proud", — сообщили организаторы.

Певица уже неоднократно посещала Россию. В этот раз тур Доро охватит четыре города — помимо концертов в Санкт-Петербурге (31 марта) и Москве (2 апреля), певица впервые посетит еще два города — Ярославль (4 апреля) и Нижний Новгород (6 апреля).

Доро в середине 1980-х, тогда еще со своей группой Warlock, перевернула обывательское представление о том, что место женщин исключительно на обочине рок-музыки. Она также установила несколько соответствующих рекордов: стала первой женщиной, выступившей перед метал-аудиторией в 120 тысяч человек на фестивале Monsters of Rock в 1986 году. Также она показала рекордное участие в главном мировом ежегодном метал-событии — фестивале Wacken Open Air, выступив на нем восемь раз.