На крыльях мертвых бабочек: Дэмиен Хёрст и его торжество смерти

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Виктория Сальникова. Храмовые витражи из крыльев бабочек и натуралистичные черепа: выставка английского художника Дэмиена Хёрста открылась в московской галерее Гари Татинцяна.

Профессиональная карьера Дэмиена Хёрста началась в 1988 году. Сейчас его называют одним из самых богатых художников в мире. По данным The Sunday Times, в 2010 году состояние Хёрста оценивалось в 215 миллионов фунтов стерлингов.

Смерть — центральная тема его работ. Широкую известность получила скульптура "За любовь Господа" — череп, инкрустированный бриллиантами, на который ушло 8 601 драгоценных камней весом 1106,18 карата. Главным элементом композиции стал розовый алмаз. Хёрст потратил на работу около 14 миллионов фунтов стерлингов.

"Я одержим мыслями о смерти и бренности жизни, особенно своей собственной. А свое искусство ты посвящаешь именно тем вещам, которыми одержим", — признается Хёрст. Можно сказать, что столь необычным образом художник продолжает традиции классических европейских мастеров, на полотнах которых часто можно увидеть изображение черепа: символа тайны, конечности сущего, мистической силы.

© AP Photo/ Matt Dunham Британский художник Дэмиен Херст с работой "Физическая невозможность смерти в сознании живущего"

Еще одной знаковой работой Хёрста стала "Физическая невозможность смерти в сознании живущего" 1991 года — это аквариум, в котором в формалине застыла тигровая акула.

© Фото предоставлено Галереей Гари Татинцяна и студией художника Работа Дэмиена Херста "The rose window, Durham Cathedral"

В творчестве Хёрст часто использует бабочек: например, их цветные крылья художник применил для создания эффекта храмового витража в работе Rose Window. Она точно воспроизводит средневековое окно-розетку Даремского собора. Бабочка у него, как и у классических художников, символизирует душу, хрупкость и недолговечность красоты жизни.

© Фото предоставлено Галереей Гари Татинцяна и студией художника Работа Дэмиена Херста "Skull with pills"

В отличие от инсталляций Хёрста, которые оставляют нас один на один с неизбежностью смерти, его живопись на первый взгляд кажется яркой и жизнеутверждающей. Он использует технику spot paintings: цветовые пятна на холстах Хёрста располагаются в виде упорядоченной сетки. Хотя есть четкая структура и последовательность, зрителя при взгляде на картины не покидает ощущение хаоса.

"В искусстве есть лишь одна идея. И у всего, что мы делаем, — лишь одна причина. Это поиск ответа на главные вопросы: для чего, где, что и кто. Откуда мы пришли, куда движемся и есть ли в этом смысл? Величайшие произведения всех времен именно об этом", — считает Хёрст.

Художник подчеркивает, что никому не навязывает своих мыслей. Он уверен: правильных ответов не существует, есть только вопросы, которые "помогают нам продолжить свой путь сквозь тьму".