Константин Хабенский: для меня комфорт – это новый адреналин на съемках

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости, Павел Гайков. Один из самых ожидаемых российских проектов последних лет, космический экшн о подвиге космонавта Алексея Леонова "Время первых" 29 марта был впервые показан широкой публике в Москве в киноцентре "Каро 11. Октябрь". Главную роль в картине исполнил Евгений Миронов, который также выступил сопродюсером картины вместе с Тимуром Бекмамбетовым.

Напарника Леонова – космонавта Павла Беляева – сыграл Константин Хабенский. Два популярных актера впервые стали напарниками. На премьеру Константин Хабенский приехали раньше остальной съёмочной группы и в интервью РИА Новости рассказал о том, что ему пришлось пережить на площадке "Времени первых".

- Евгений Миронов говорил, что у него случился приступ клаустрофобии во время съёмок. Вы тоже испытали нечто подобное?



- Скажем так, там было много всяких эмоциональных и физических испытаний. Состояние – не скажу, как у космонавтов на орбите, испытывающих гигантские перегрузки, но что-то близкое: местами было довольно тревожно. Но при этом, условия для съемок были самыми комфортными в моей жизни.

- Что вы вкладываете в это понятие, "комфорт на площадке"?

— Точно не бытовые условия: иногда, чем хуже, тем лучше. Комфорт – это интересный неожиданный напарник, неудобный для тебя материал. Комфорт в том, что дальше от тебя, куда ты еще не ступал и не притрагивался. Именно так я вижу развитие личности.

© Базелевс Продакшн (2017) Кадр из фильма "Время первых"

В конце концов, мои коллеги-актеры приходят работать в кино и в театр не для того, чтобы вкусно поесть и хорошо посидеть на мягких диванах. Да, мы приходим, чтобы прекрасно провести время, но в это словосочетание мы вкладываем другие качества "прекрасности": общение с людьми, интересные сцены, партнеры. Новый адреналин, одним словом.

- "Время первых" начинал снимать Юрий Быков, а заканчивал Дмитрий Киселева. Как для вас поменялся этот фильм с его приходом?

— Он стал совсем другим, с другим сюжетом и другими характерами героев. Мы перестроились, изменили повествование. Мы начинали снимать кино об одних людях, а закончили съемки совсем другими. С приходом Дмитрия появились новые обстоятельства, которые проверяют человеческие качества наших героев. На первый план выходят совсем другие черт.

- Тяжело было перестраиваться?

— Тяжело конечно. Местами напоминало эпизод из фильма: "космический корабль проверку не прошел". Довольно экстремальные условия.