США
31.0331 марта00:53МСК
USD56.38-0.65
EUR60.60-0.94
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Понаехали: в Москву привезли авангард из провинциальных музеев

18:0030.03.2017
(обновлено: 18:30 30.03.2017)
01241
Работа художника Владимира Бехтеева Бой быков
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности

МОСКВА, 30 марта — РИА Новости, Анна Михайлова. От громких имен рябит в глазах, здесь собраны все сливки русского авангарда — от Родченко до Фалька, от Кандинского до Кончаловского. В Еврейском музее и центре толерантности открылась вторая часть прошлогодней выставки-хита "До востребования". Это уникальный проект "Энциклопедии русского авангарда" и куратора Андрея Сарабьянова. Он путешествует по стране и выуживает из коллекций региональных музеев шедевры, о существовании которых там даже не всегда знают.

В этот раз Сарабьянов привез в столицу сотню произведений из 17 городов. Среди них есть как работы всемирно известных авангардистов, так и совершенно забытых художников. Экспозиция охватывает период с 1917 до начала 1930-х годов.

© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
Работа художника Петра Кончаловского "Балаклавские рыбаки"

Целое поколение художников, взращенное революцией. Будучи воспитанниками великих мастеров авангарда — Малевича, Родченко, Поповой, Степановой, — они вскоре столкнулись с официальным запретом на это искусство и были вынуждены уйти в подполье или "перековаться" под нужды соцреализма.

Их ранние работы сгинули при конфискациях, в войну, были на десятилетия похоронены в запасниках региональных музеев. Стараниями Андрея Сарабьянова у столичной публики появилась возможность увидеть самые знаковые из них. РИА Новости записало истории куратора о находках, которыми он особенно гордится.

Густав Клуцис, Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых

© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
Чертеж русского авангардиста Густава Клуциса

Клуцис — известный русский авангардист, но его больше знают как автора плакатов. Он очень много работал в различной типографике. А вот таких вещей, как этот чертеж из Вятского музея, — довольно мало, так что вещь это уникальная.

Графика из Вятского музея представляла собой пачку, которую привез из Витебска и сдал в местный музей художник Чарушин. Когда я приезжал впервые в Вятку, хранитель музея поднес мне пачку этой графики. Там были работы, которые присутствуют сейчас на выставке: Кандинский, еще работы небольшие витебской школы. Но все без инвентарных номеров, то есть они даже не были занесены в реестр. Эту папку держали где-то под лестницей. Как Клуцис туда попал мы, конечно, не знаем и уже никогда не узнаем.

Роман Семашкевич, "Всадник", 1933. Чувашский государственный художественный музей, Чебоксары

© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
Роман Семашкевич "Всадник"

Семашкевич — художник, пострадавший во время культа личности. Он был арестован по ложному доносу, как это случалось сплошь и рядом в 1930-е годы. Все его работы тоже были арестованы, вывезены из мастерской и канули в лету в подвалах ЦК. Осталось совсем мало картин художника, около пяти, а он был очень знаменит при жизни, учился во ВХУТЕМАСе, и про него говорили, что это — гений. "Всадник" — редкая его работа, одна из жемчужин этой выставки.

Татьяна Глебова и Алиса Порет, "Дом в разрезе", 1931.  Ярославский художественный музей

© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
Алиса Порет и Татьяна Глебова "Дом в разрезе"

Уникальное произведение — эта работа сделана двумя художницами. Обе они учились у Филонова и часто работали вместе, как писатели Ильф и Петров. Эта работа долго реставрировалась, потому что попала в музей, разрезанная на четыре части. Работники Ярославского музея выкупили их у наследников Глебовой и соединили вместе по уцелевшей фотографии. Одной части внизу до сих пор не хватает: она, к сожалению, утрачена.

Варвара Бубнова, композиция. Яранский краеведческий музей

© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
Варвара Бубнова "Композиция"

Это одна из совершенно уникальных находок. Она фигурировала на выставке 1921 года, а потом исчезла. Я нашел ее в городе Яранске — вместе с еще одной работой она лежала в совершенно ужасном виде, не отреставрированная.
Бубнова в 1923 году уехала в Японию и стала там известной художницей. Данная картина, видимо, сделана в 1919 году. Она абсолютно никому никогда не была известна, выставляется тут впервые.

Иван Удод, неоконченный декоративный этюд, 1922. Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко

© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
Иван Удод "Неоконченный декоративный этюд"

Иван Удод — художник, о котором мы не знаем ничего, кроме его фамилии. Это мастер, который работал на Украине, но даже там о нем ничего неизвестно. Мы знаем только, что он участвовал в двух выставках в Харькове и Киеве в начале 1910-х годов. В Краснодарском музее есть небольшая коллекция его произведений — как они туда попали, тоже загадка, но по ним мы можем составить хотя бы некоторое представление о стиле, в котором он работал.

Он интересен тем, что это одно из забытых имен. Я очень хотел его привезти, ведь возможно, благодаря кому-то из зрителей, мы узнаем больше о биографии художника.

Павел Мансуров, "Беспредметное", 1917-1918. Вятский художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых

© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
Павел Мансуров "Беспредметное"

В 1928 году Павел Мансуров поехал в командировку в Италию и не вернулся. Через год он эмигрировал во Францию и прославился там как автор абстрактных композиций. Но начинал он в России, и вот это очень редкая работа, которая принадлежит российскому периоду. Единственное полноценное произведение Мансурова, которое есть в России. Завершенная композиция, очень красивая, беспредметная. Ценность ее именно в том, что она — единственная в российских региональных музеях.

Сенькин С.Я., беспредметная композиция, 1920. Екатеринбургский музей изобразительных искусств

© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
Сергей Сенькин "Беспредметная композиция"

Сергей Сенькин — один из учеников Малевича. Месяц назад я был в библиотеке Центра Помпиду в Париже, и хранитель мне показал рукописный журнал на русском, о котором они вообще ничего знали и не понимали, что это такое. Оказалось, что на обложке супрематистский рисунок Сенькина. Дело в том, что работ Сенькина того времени практически не найти, потому что потом он уже занимался конструктивизмом, затем стал оформителем — перешел, так сказать, к прикладным искусствам. А вот таких чисто живописных работ буквально две или три осталось.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена