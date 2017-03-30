Кинопремьеры недели: "Призрак в доспехах" и "Путешествие времени" Малика

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Фильм по популярной японской манга "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йохансон в главной роли, документальный фильм Терренса Малика "Путешествие времени" и мультфильм "Смурфики: затерянная деревня" выходят на российские экраны на этой неделе.

Призрак в доспехах

Сюжет фильма основан на известной манга Масамунэ Сиро, которая увидела свет в 1989 году и с тех пор обрела большую армию поклонников, среди которых Джеймс Камерон и Стивен Спилберг. Действие происходит в недалеком будущем, где грань между людьми и технологиями постепенно стирается. Главная героиня, Майор, в исполнении Скарлетт Йохансон когда-то была обыкновенным человеком, однако после того, как она попала в ужасную аварию, над ней произвели кибернетическую трансформацию и превратили в идеального солдата, который без устали борется с самыми опасными мировыми преступниками. В это время терроризм тоже не дремлет — теперь можно взламывать человеческий рассудок и полностью его контролировать, и только Майор может остановить угрозу. Однако готовясь к схватке с врагом, Майор понимает, что все это время ее обманывали, так как ее жизнь не спасли, а украли. Она пойдет на все, чтобы пролить свет на свое прошлое, узнать, кто с ней так поступил, и не дать это проделать с другими. В картине также снялись Такеши Китано, Жюльет Бинош и Майкл Питт. Режиссер Руперт Сандерс более всего известен по картине "Белоснежка и охотник".

© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

Путешествие времени

Свой первый документальный фильм Терренс Малик описывает, как свою "самую большую мечту". Это картина-коллаж подобная "Койяанискаци" Годфри Реджио пытается проиллюстрировать рождение и смерть вселенной. Это, может быть, самый амбициозный и экспериментальный проект Малика, некоторые кадры из которого можно было увидеть в его предыдущей ленте "Древо жизни". Режиссер показывает историю вселенной от большого взрыва до Мезозойской эры, а также движение звезд, континентов, рыб, лесов, динозавров и человека. Картина была сделана в двух версия — короткую озвучил Берд Питт, длинную — Кейт Бланшетт, российские же зрители услышат голос Константина Хабенского. На сайте Rotten tomatoes большой мечте Малика критики поставили 5,8 балла из 10, отметив, что его красоты вряд ли поразят современного зрителя, однако он будет приятен для любителей философского кинематографа.

Смурфики: затерянная деревня

В новой части анимационной ленты про приключения синих человечков, герои перемещаются за пределы своей деревни и понимают, что кроме нее существует целый мир, красочный, волшебный и населенный загадочными созданиями. Природное любопытство заставляет смурфиков отправиться в путешествие навстречу разгадке новой тайны, а настоящая дружба, смелость и сообразительность помогают им в новом и довольно опасном приключении. Роли в мультфильме озвучили Алла Михеева, Николай Валуев, Ольга Шелест, Наталья и Мурад Османн. Несмотря на то, что картина рассчитана для совсем молодой аудитории, критики не дали ему поблажек. "Это посредственная попытка, которая, тем не менее, достигает своей главной цели — сохранить своих синих героев в живых для будущего мерчендайзинга", — отметил Фрэнк Шек из "Hollywood reporter".