В "Главкино" откроется мемориальный кабинет Сергея Бондарчука

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мемориальный кабинет кинорежиссера и актера Сергея Бондарчука откроется в кинотелевизионном комплексе "Главкино" в пятницу, 31 марта. Экспозицию посвятят картине режиссера "Война и мир". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Подмосковья Оксаны Косаревой.

"Сцены картины, ставшей шедевром отечественного киноискусства, снимались в том числе и на подмосковной земле. На недавнем торжественном мероприятии, посвященном Дню работника культуры, вдове Сергея Бондарчука народной артистке РСФСР Ирине Скобцевой, которая в фильме "Война и мир" сыграла одну из самых ярких ролей, за заслуги в общественной деятельности губернатором Московской области Андреем Воробьевым был вручен Знак Преподобного Сергия Радонежского", — рассказала Оксана Косарева.

Открывающаяся экспозиция представляет собой обстановку кабинета Сергея Бондарчука: уникальный оригинальный рабочий стол режиссера и его кресло, представленные "Главкино" режиссера семьей, одна из видеокамер, участвовавшая в съемках фильма, а также уникальная фото- и видеохроника, предоставленные партнерами проекта. Откроют экспозицию Ирина Скобцева и сын режиссера Федор Бондарчук.