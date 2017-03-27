Розовский к своему 80-летию поставил спектакль по автобиографии

МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Художественный руководитель московского "Театра у Никитских ворот" Марк Розовский, отмечающий 3 апреля свое 80-летие, рассказал, что хотел бы поставить мюзикл "Капитанская дочка" по одноименному произведению Пушкина.

"Пьесу и стихи я написал, Максиму (композитор Максим Дунаевский – ред.) показал, ему понравилось. Есть надежда, что получится мощная азартная музыка и такое же визуальное решение. Я уже его себе представляю, но для того чтобы этот проект состоялся, нужны средства: есть статьи расходов, которые театру сегодня не под силу", — рассказал Розовский на пресс-конференции в понедельник.

Розовский З апреля отметит свое 80-летие. В этот день в "Театре у Никитских ворот" состоится премьера постановки юбиляра по его автобиографической книге "Папа, мама, я и Сталин". А 17 апреля в театре "Геликон-опера" состоится юбилейный вечер "Розовский-шоу-80".

Юбиляра придут поздравить друзья и коллеги: композитор Максим Дунаевский, певица Тамара Гвердцители, актеры Вадим Жук, Александр Филиппенко, Борис Львович, Михаил Филиппов и другие. Затем состоится выступление Розовского и труппы Театра "У Никитских ворот" с лучшими номерами из музыкальных спектаклей "Гамбринус", "История лошади", "О, милый друг!" и других.