Певица Вера Линн намерена отметить свое 100-летие выходом нового альбома

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Легендарная британская певица военных лет дама Вера Линн планирует отметить свое столетие выходом сборника своих классических произведений, прошедших цифровую обработку, передает агентство Рейтер.

На альбоме Vera Lynn 100 будут, в частности, представлены такие композиции, как "Мы встретимся снова" (We'll Meet Again) и "Белые скалы Дувра" (White Cliffs of Dover), которые стали национальными символами британской культуры ХХ века. Планируется, что альбом поступит в продажу 17 марта, за три дня до столетнего юбилея певицы.

"Поистине удивительно, что людям продолжают нравиться эти песни, появившиеся так много лет назад, и они вновь переживают эмоции того времени. В конце концов, я просто выполняю свою работу как певица, и для меня по-настоящему удивительно еще раз слышать свои песни, представленные так красиво, в совершенно новом виде", — сказала сама Линн.

В 2009 году Линн стала самой пожилой из ныне живущих британских исполнителей, чей диск попал на первую строчку хит-парада самых популярных альбомов страны. Альбом лучших песен Линн, выпущенный к 70-летней годовщине начала Второй мировой войны, оставил позади даже вышедшее на прилавки магазинов на прошлой неделе оцифрованное собрание записей легендарной группы Beatles, а также записи современных британских исполнителей.