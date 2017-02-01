Американские музыканты Бейонсе и Джей-Зи объявили, что ждут двойню

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Американская певица Бейонсе и ее супруг рэп-исполнитель Джей-Зи ждут двойню, написала исполнительница в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. — The Carters Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

"Мы хотели бы поделиться с вами нашей любовью и счастьем. Нас благословили дважды. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, мы благодарны вам за все хорошие пожелания", — написала Бейонсе под фотографией, где она изображена беременной.

Певица в стиле RnB, актриса и танцовщица Бейонсе вышла замуж за рэпера и продюсера Джей-Зи во Франции 4 апреля 2008 года. Их дочери Блю Айви Картер пять лет.