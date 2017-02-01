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Культура

Кинопремьеры недели: иранский "Коммивояжер" и сказочный "Голос монстра"

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Главное за 1 февраля 2017 года (14)
19:2101.02.2017
(обновлено: 19:43 01.02.2017)
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Кадр из фильма Коммивояжер. Архивное фото
© Аrte France Cinema (2016)

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. На этой неделе у российских зрителей появится возможность оценить номинанта на "Оскар", фильм иранского режиссера Асгара Фархади "Коммивояжер". Также в прокат выпускаются драмы для подростковой аудитории, которые могут заинтересовать и взрослых — "Голос монстра" и "Космос между нами". Любителей фильмов ужасов ждет третья часть франшизы про смертоносную видеокассету "Звонки", а тех, кому по вкусу спортивные драмы, — "Пазманский дьявол" с Майлзом Теллером.

"Коммивояжер"

Иранский режиссер Асгар Фархади не изменил себе и снова снял камерную драму, которая, как и предыдущие его работы, рассказывает историю семейной пары. После того как неожиданное землетрясение делает жизнь в их доме небезопасной, Эмад и Рана подыскивают себе новую квартиру. Днем Эмад преподает в школе, а вечером вместе с женой репетирует спектакль по пьесе Артура Миллера "Смерть коммивояжера". Однако семейная идиллия нарушается неожиданным происшествием — в новую квартиру проникает неизвестный и нападает на Рану. После этого Эмад пытается найти злоумышленника и отстоять честь своей семьи, но развернувшаяся драма порождает не только страх, но и отчуждение в сердцах супругов.

После триумфального "Развода Надера и Семин", за который Фархади удостоился пяти призов Берлинале и "Оскара", новая картина иранского режиссера снова пришлась по вкусу жюри международных смотров. "Коммивояжер" получил два приза на Каннском кинофестивале и опять номинирован на кинопремию "Оскар", хотя из-за политики нового президента США Дональда Трампа посещать кинопремию Фархади не собирается. На сайте Rotten Tomatoes критики поставили картине 7,8 балла из 10, а зрители – 4,2 балла из 5.

"Голос монстра"

В драматической картине каталонца Х.А. Байоны двенадцатилетний мальчик Конор в исполнении Льюиса МакДугалла пытается справиться с болезнью матери, ворчливой бабушкой и задаваками в школе. Но старое тисовое дерево за окном преображается в громадное чудовище, которое по ночам рассказывает мальчику истории, которые помогут ему понять, что даже когда весь мир рушится, можно найти в себе силы и не отчаиваться.

По словам кинокритиков, "Голос монстра", умело смешивая темные элементы с фантастическими, оказывается оригинальной и очень трогательной драмой в популярном жанре подростковых фильмов. "Это сложное кино, которое на самом деле рассматривает взрослые проблемы и не боится их угрюмых реалий. Но именно это и заставляет эту детскую историю работать", — отметил рецензент Адам Грэхем из Detroit News. Фильму поставили 7,6 балла из 10.

© Apaches Entertainment (2016)
Кадр из фильма "Голос монстра"

"Космос между нами"

После длинного межпланетного путешествия, целью которого является колонизация Марса, космонавт умирает, давая жизнь первому человеку, рожденному на красной планете, при этом так и не сказав, кто является отцом ребенка. Так начинается необычная жизнь Гарднера Эллиота — очень проницательного, умного мальчика, который достигнув возраста 16 лет, встретил всего 14 человек. Пытаясь понять, кто же все-таки является его отцом, и все больше погружаясь в загадки своей родной планеты, которую он никогда не видел, он знакомится в интернете с девочкой по имени Тулса. После того, как Гарднеру выпадает шанс попасть на Землю, он делает все возможное, чтобы испытать чудеса Земли. Однако ученые выясняют, что органы мальчика не приспособлены для жизни здесь. Тогда Гарднер и Тулса убегают навстречу приключениям назад в прошлое, чтобы понять тайну своего происхождения и место в этой Вселенной.

В роли инопланетного подростка снялся успешный британский актер Эйса Баттерфилд, до этого участвовавший в фильмах "Мальчик в полосатой пижаме" и "Хранитель времени". Режиссером фильма выступил Питер Челсом, специализирующийся на комедиях и романтических фильмах, таких как "Давайте потанцуем", "Путешествие Гектора в поисках счастья" и "Интуиция".

© Los Angeles Media Fund (2017)
Кадр из фильма "Космос между нами"

"Звонки"

В третьей части известного ужастика молодая женщина теряет покой, когда парень начинает увлекаться темной субкультурой, которая верит в существование мистичной видеокассеты, после просмотра которой умирают люди. Она жертвует собой, чтобы спасти своего непутевого молодого человека, однако после этого ее ждет ужасное открытие: в фильме существует еще один фильм, который никто никогда не видел. Если первая часть ремейка японского фильма ужасов была снята американцем Гором Вербински, вторая — японцем Хидэо Наката, то за третью взялся испанец Ф. Хавьер Гутьеррес. Фильм, правда, обойдется без его бессменной главной героини в исполнении Наоми Уоттс. В картине снялись Винсент Д'Онофрио, Лора Уиггинс, Эйми Тигарден.

© Macari/Edelstein (2017)
Кадр из фильма "Звонки"

"Пазманский дьявол"

Новый фильм со звездой "Одержимости" Майлзом Теллером — это типичная спортивная драма, основанная на реальных событиях. Винни Пациенца — американский боксер по прозвищу "Пазманский дьявол" на пике успешной карьеры попадает в автомобильную аварию и ломает шею. На первый взгляд, боксерская карьера для него окончена, врачи сомневаются даже в том, что он когда-либо сможет ходить, но Пациенца твердо намерен снова выйти на ринг.

Западные зрители отметили сильную игру Теллера: драма получилась добротной и очень цельной, однако не лишенной многих жанровых клише. Критики на Rotten Tomatoes поставили фильму 6,3 балла из 10, а зрители — 3,7 балла из 5. "Проблема фильма состоит в том, что нас не знакомят с внутренней жизнью боксера, так что судить о картине можно только, как об истории о хорошем парне, который попадает в плохую ситуацию и преодолевает ее… В то же время здесь скрыт более глубокий и сильный рассказ, который, к сожалению, остается за кадром, может быть, потому что фильм чувствует, что так он станет слишком сложным, сырым и противоречивым и потеряет свои "одухотворяющие" качества и станет искусством", — подчеркнул критик Мэтт Золлер Сэйтц.

© Bruce Cohen Productions (2016)
Кадр из фильма "Пазманский дьявол"
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