Мединский поздравил Тамару Гвердцители с юбилеем

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский поздравил певицу Тамару Гвердцители с юбилеем, отметив ее вокальные данные и чувственную манеру исполнения.

"Вы состоялись как яркая и талантливая певица, чьё творчество несёт мир и добро, способствует гармонизации межнациональных отношений и взаимообогащению культур", — говорится в поздравительной телеграмме от имени министра.

По его словам, потрясающие вокальные данные и чувственная, проникновенная манера исполнения, выразительные и неповторимые выступления Гвердцители завораживают слушателей и неизменно собирают аншлаги на сценах многих городов мира. "Сердечно желаю Вам новых творческих успехов, крепкого здоровья и безграничного счастья!", — добавил Мединский.

Российская и грузинская певица Тамара Михайловна Гвердцители родилась 18 января 1962 года в Тбилиси, Грузия. После окончания специальной музыкальной школы поступила в Тбилисскую консерваторию и окончила ее по классу композиции и фортепиано, также окончила специальный колледж (класс вокала). На счету Гвердцители несколько студийных альбомов с песнями не только на грузинском и русском языках, но и на французском, итальянском, испанском, английском, иврите, украинском, армянском, немецком и других. Певица удостоена многих званий и наград. В 2004 году ей было присвоено звание народной артистки РФ. В 1991 году она была удостоена звания народной артистки Грузии, в 2006 году — народной артистки Ингушетии.

Биографию Тамары Гвердцители читайте в справке РИА Новости>>