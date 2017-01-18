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Культура

Премьеры недели: "Рай" Кончаловского и российский фильм ужасов

13:5418.01.2017
(обновлено: 13:56 18.01.2017)
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Юлия Высоцкая в роли Ольги в сцене из фильма Рай режиссера Андрея Кончаловского. Архивное фото
© РИА Новости. WDSSPR
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На этой неделе у российских зрителей появится возможность посмотреть, что из себя представляет фильм Андрея Кончаловского "Рай", который недавно вошел в шорт-лист премии "Оскар", а также оценить французскую драму "Иллюзия любви" с Марион Котийяр в главной роли, боевик "Три икса: мировое господство" и российский фильм ужасов "Невеста".

Рай

Героиня драмы Андрея Кончаловского в исполнении Юлии Высоцкой — эмигрировавшая русская аристократка Ольга, участница французского сопротивления, которую арестовывают нацисты за укрывательство еврейских детей.  В тюрьме ею увлекается француз-коллаборационист Жюль, который в обмен на интимные отношения готов облегчить ее судьбу, однако неожиданно Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом. Там она неожиданно встречает немца Хельмута, который когда-то был безнадежно в нее влюблен, а сейчас занимает высокий пост в СС. Хельмут решает сбежать с Ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение. Однако постепенно представление Ольги о Рае неотвратимо меняется.  В фильме также снялись Кристиан Клаус, Филипп Дюкен, Виктор Сухоруков, Питер Курт, Якоб Диль и Вера Воронкова.  Картина мэтра российского кинематографа собрала целый букет наград — Серебряного льва на Венецианском кинофестивале, две премии Гильдии российских киноведов и кинокритиков "Белый слон", а также попала в шорт-лист кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Кадр из фильма Рай
© предоставлено Продюсерским центром Андрея Кончаловского
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На сайте Internet movie database пользователи поставили картине 7,3 балла из 10. "Рай" — фильм не без идеи, и самым интригующим в нем было решение показать события с точки зрения очаровательного нациста-фанатика, который в конце концов понимает, что гитлеровская утопия — чистое надувательство. Тем не менее, центральной темой фильма становится закольцованный и часто настолько многословный диалог, что он теряет всякий смысл", — подчеркнул критик Джонатан Ромни.

© РИА Новости. WDSSPR
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Юлия Высоцкая в роли Ольги в сцене из фильма "Рай" режиссера Андрея Кончаловского

Иллюзия любви

Действие фильма Николь Гарсии происходит в южной провинции Франции в тяжелые послевоенные годы. Героиня картины Габриэлла в исполнении невероятно успешной французской актрисы Марион Котийяр живет в мечтах о великой любви, однако окружающие ведут себя более приземленно и, дабы уберечь ее от порока, выдают за добропорядочного и работящего мужчину, однако жизнь с ним она воспринимает, как тюремное заключение. Сбежать вопреки всему в мир романтической любви у нее получается в санатории, куда ее отправляют на лечение. Там Габриэлла встречает ветерана вьетнамской войны Андре в исполнении сердцееда Луи Гарреля. Фильм участвовал в основной программе Каннского кинофестиваля, но никакими наградами отмечен не был.

Зрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia/ Tyler Olson
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"Габриель — это прекрасный пример полной вовлеченности в себя, в ее эмоциональные муки очень сложно инвестировать, так как она сама уже купила все акции… Ее можно воспринимать как предельно одностороннюю героиню или просто очень скучную. Фильм Гарсии мог бы стать картиной о самоопределении женщины, загнанной в брак без любви во Франции 1950-х годов, однако вместо этого мы получаем слезливую французскую мелодраму", — отметила критик Джессика Кьянг.

Три икса: мировое господство

Ксандер Кейдж после добровольного изгнания возвращается на службу отечеству и всему миру.  Он собирает команду безбашенных экстремалов, вместе с которыми ему предстоит найти мощнейшее секретное оружие — "Ящик Пандорры". Однако действовать нужно быстро, так как за этой же разработкой охотятся опасные головорезы. При этом по ходу дела выясняется, что все не так просто, как кажется, и в эти игры вовлечены мировые правительства, так что от действий Кейджа и его команды зависит судьба всего мира. Главную роль в третьей части франшизы исполнил бессменный Вин Дизель, его поддержали Нина Добрев, Сэмюэл Л.Джексон и Руби Роуз. Картина не очень впечатлила западных зрителей — на сайте Internet movie database  ей поставили 5,6 балла из 10.  "В этом фильме есть особая трешовая атмосфера конца 90-х и начала 2000-х, которая и сделала эту франшизу популярной, но ему не хватает искренности, которая сглаживала бы странные сюжетные повороты фильма", — поделилась критик Елена Лазик.

Невеста

Российский фильм ужасов от режиссера Святослава Подгаевского рассказывает историю девушки Насти, которая после свадьбы уговаривает мужа взять ее с собой к родственникам, живущим в маленьком полузаброшенном городке. Вскоре она начинает жалеть о своем решении, так как ее новоиспеченные родственники решают провести таинственный свадебный обряд по только им известным традициям. Настю начинают посещать страшные сны и непонятные предчувствия, а попытка понять, что происходит, приводит девушку к жуткой находке. В картине снялись Виктория Агалакова, Вячеслав Чепурченко, Александра Ребенок, Игорь Хрипунов,  Виктор Соловьев, Анастасия Акатова, Лада Чуровская, Евгений Коряковский, Дмитрий Куличков. Подгаевскому не привыкать снимать фильмы в этом жанре — в 2015 году он выпустил картину "Пиковая дама: черный обряд", а в 2013 — "Владение 18". Удался ли режиссеру его новый ужастик, предстоит оценить российским зрителям.

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