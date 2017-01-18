Возможность передачи Москве цирка на Вернадского обсудят в Минкультуры

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Министерство культуры обсудит с профессиональным сообществом возможность передачи Большого московского цирка в собственность столичного правительства, сообщил РИА Новости в среду заместитель министра культуры Александр Журавский.

Замминистра рассказал, что в декабре в правительстве прошло совещание, на котором обсуждалась судьба ФГУПов, подведомственных учреждений различных федеральных органов исполнительной власти.

"Аппаратом правительства было предложено рассмотреть возможность передачу Большого московского цирка в ведение правительства Москвы, но это не значит автоматическую передачу цирка правительству Москвы. Данный вопрос находится на рассмотрении министерства культуры, мы с профессиональным сообществом, заинтересованными сторонами этот вопрос рассмотрим и до конца месяца доложим предложения в правительство", — сказал Журавский.

При этом в Росгосцирке РИА Новости сообщили, что пока не располагают этой информацией и будут ждать решения, "как и все".

Большой Московский цирк основан в 1971 году. С 2012 года директором цирка является Эдгард Запашный, а его художественным руководителем — Аскольд Запашный.