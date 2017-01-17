Роскомнадзор потребует удалить пиратские копии "Шерлока" из интернета

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости/Прайм. Роскомнадзор получил определение суда о блокировке пиратских копий телесериала "Шерлок", и до конца дня направит хостинг-провайдерам требование об удалении этого контента, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Мы получили определение Мосгорсуда. Сегодня направим хостинг-провайдерам требование об удалении противоправного контента", — сказал он. По закону хостинг-провайдерам отводится три дня на удаление пиратского контента в соответствии с решением суда. Если они этого не сделают, может последовать блокировка ресурсов.

Мосгорсуд в понедельник принял решение временно ограничить доступ к пиратским копиям последнего сезона популярного сериала "Шерлок". Решение принято по заявлению Первого канала. Теперь у телеканала есть 15 дней, чтобы подготовить иск о полной блокировке пиратской продукции.

Ранее сообщалось, что последний, третий эпизод четвертого сезона сериала под названием "Последнее дело" (The Final Problem) в русской озвучке Первого канала нелегально появился в интернете в субботу. На британском телевидении серия была показана в 21.00 по местному времени воскресенья (полночь понедельника мск), а на российском ТВ серия транслировалась на минуту позже, с 00.01 мск.

Компания BBC Worldwide, которая занимается продажами контента корпорации за рубеж, завила о начале расследования утечки. Эксперты предположили, что она могла быть организована специально, чтобы навредить британской телерадиокорпорации.

В пресс-службе Первого канала ранее РИА Новости сообщили, что канал находится в тесном контакте с Би-би-си и проводит расследование в связи с появлением в интернете эпизода британского сериала "Шерлок" на день раньше выхода в эфир. По предварительной версии, сообщили в пресс-службе Первого канала, причиной была хакерская атака.