Новинки от Акунина, Иванова, Глуховского появятся в магазинах в 2017 году

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Исторический детектив Бориса Акунина, графические романы Дмитрия Глуховского, а также новинки от Сергея Лукьяненко, Наринэ Абгарян и других российских и зарубежных авторов ожидают читателей в 2017 году.

"Борис Акунин готовит к выходу художественное приложение к четвертому тому "Истории Российского государства", в котором возвращается к жанру исторического детектива. А в конце года нас ждет пятый том его исторического цикла. Дмитрий Глуховский порадует читателей графическими романами на основе его бестселлеров и обещает завершить работу над новой книгой. Второй том цикла Алексея Иванова "Тобол" — "Мало избранных" уже с нетерпением ждут поклонники интеллектуальной современной прозы. Новые книги также выпустят мэтры российской литературы Сергей Лукьяненко, Полина Дашкова, Захар Прилепин, Наринэ Абгарян, Михаил Веллер, Александр Цыпкин и многие другие", — говорится в сообщении пресс-службы "Эксмо-АСТ".

В жанре нон-фикшн читателей ждут новые книги от Эдварда Радзинского, Владимира Познера, Сталика Ханкишиева.

Кроме того, в нынешнем году появятся на русском языке новинки зарубежной прозы, среди которых роман Николаса Спаркса "Дважды два", книга автора бестселлера "Девушка в поезде" Полы Хокинс, а также произведения Стивена Кинга, Нила Геймана, Филиппа Пулмана и многих других.