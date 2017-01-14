Дочь Майкла Джексона похвалила британский канал за отмену комедии об отце

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дочь короля поп-музыки Майкла Джексона Пэрис похвалила решение британского канала Sky отменить показ комедийного фильма об отце, кадры которого она ранее назвала тошнотворными.

Телеканал Sky Arts должен был пустить в эфир фильм об истории из жизни Джексона в рамках сериала "Городские легенды" (Urban Myths), однако принял решение убрать его из программы после резкой критики 18-летней дочери певца.

"Я удивлена, что чувства семьи хоть раз были приняты во внимание, мы это действительно ценим больше, чем вы думаете", — написала дочь Джексона в Twitter.

i'm surprised the family's feelings were actually taken into consideration for once, we all really do appreciate it more than y'all know. https://t.co/MdOZgP3tD7 — Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 13 января 2017 г.

​Пэрис 11 января после просмотра трейлера фильма писала, что "очень обижена" и "ее тошнит" от такого представления ее отца. Другие зрители также возмутились тем, что короля поп-музыки сыграл белокожий актер Джозеф Файнс.

Фильм должен был в комедийном ключе рассказать легенду о том, как якобы после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке Джексон, а также друзья-актеры Элизабет Тейлор и Марлон Брандо бежали домой в Лос-Анджелес за рулем взятого в аренду автомобиля.