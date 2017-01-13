Пол Анка споет ремейк хита Фрэнка Синатры на инаугурации Трампа

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Канадско-американский певец и автор песен Пол Анка выступит на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа с измененной версией хита My Way, написанного им для Фрэнка Синатры, сообщает информационный портал Radar Online.

"Пола попросили члены инаугурационного комитета Трампа, и он будет только рад сделать это для своего старого друга", — приводит портал слова источника, близкого к исполнителю. Отмечается, что "Пол специально для Дональда Трампа переписал слова песни (My Way – ред.), которую он исполнит во время инаугурационного танца Дональда и его очаровательной первой леди Мелании".

По данным портала, на церемонии выступит также рэп-исполнитель Flo Rida.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января.