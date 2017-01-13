Фильм "Движение вверх" о советских баскетболистах выйдет в прокат в декабре

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Фильм "Движение вверх" о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США на Олимпиаде в 1972 году выйдет в прокат 28 декабря, сообщает в пятницу пресс-служба компании "Централ Партнершип".

"Студия ТРИТЭ Никиты Михалкова, холдинг ВГТРК и кинокомпания "Централ Партнершип" сообщают, что экшн-драма "Движение вверх" от создателей культового блокбастера "Легенда №17" и главного отечественного хита 2016 года "Экипаж" выйдет на российские экраны 28 декабря 2017 года", — говорится в сообщении.

Картина рассказывает о победе сборной СССР по баскетболу над сборной США на Олимпиаде 1972 года, о судьбах игроков и наставников сборной. Режиссером картины выступил Антон Мегердичев, роли в ней исполнили Владимир Машков, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Сергей Гармаш.

"Мы с продюсерами фильма Леонидом Верещагиным, Антоном Златопольским и Никитой Михалковым убеждены, что Новый год – идеальное время, чтобы выпустить эту мощную историю о силе воли и беспримерной преданности своему делу", — сообщил генеральный директор "Централ Партнершип" Павел Степанов.

"Мы уверены в том, что в новогодние праздники наши зрители готовы и рады смотреть качественное и масштабное отечественное кино", — добавил он.

В финальном матче баскетбольного турнира XX летних Олимпийских игр в Мюнхене встретились сборные США и СССР. Американские баскетболисты вели 50:49 за три секунды до конца игры. В концовке Иван Едешко ввёл мяч в игру пасом через всю площадку Александру Белову, который принес своим броском победу сборной СССР. Для СССР эта победа стала первой в мужском баскетболе на Олимпиаде.