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Культура

Выходные в Москве: выставка Эйзенштейна и спектакль в "Современнике"

17:3913.01.2017
(обновлено: 17:40 13.01.2017)
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Прохожие на Пушкинской площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Выставку, посвященную великому советскому кинорежиссеру Сергею Эйзенштейну в Мультимедиа Арт Музее, новогодний спектакль в "Современнике" и мюзикл "Ла-Ла Ленд" можно будет посмотреть в выходные после первой рабочей недели 2017 года.

Посетители на выставке. Архивное фото
© Фото: предоставлено Центром фотографии имени братьев Люмьер
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Выставки

В Мультимедиа Арт Музее представлена выставка "Монтаж аттракционов", которая посвящена творчеству великого режиссера, художника, сценариста, педагога, автора фундаментальных работ по теории кино — Сергея Эйзенштейна. Выставка в МАММ представляет разные грани творчества Эйзенштейна: его рисунки — от самых ранних, которые показывают, насколько ярко и персонажно он мыслил уже в детстве, до поздних. В экспозицию включены эскизы декораций и костюмов к спектаклям, поставленным в 1920-е годы, как самим Сергеем Эйзенштейном, так и другими режиссерами, а также костюмы к фильму "Иван Грозный".

Особое место на выставке занимают уникальные артефакты — бисерный ридикюль и серьги, подаренные Эйзенштейном дочери его друга Григория Рошаля — Марианне. Также на выставке можно увидеть много фотографий, связанных с жизнью и творчеством режиссера. В их числе портреты Сергея Эйзенштейна, созданные классиками российской фотографии: Александром Гринбергом, Дмитрием Дебабовым, Моисеем Наппельбаумом.

Очередь за билетами на выставку пинакотеки Ватикана
© РИА Новости. Антон Денисов
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В ЦДХ на выставке "Шедевры советского искусства. Наследие великой страны" собраны произведения корифеев живописи, работавших во всех республиках СССР. Среди них азербайджанец Фархад Халилов и армянка Ерануи Асламазян, узбек Рахим Ахмедов и туркмен Иззат Клычев, белорус Георгий Ващенко и украинка Татьяна Яблонская, грузин Ираклий Тоидзе и казах Ерболат Тулепбаев, киргиз Гапар Айтиев и таджик Сухроб Курбанов, латыш Борис Берзиньш и молдаванин Михай Греку, литовец Сильвестрас Джяукштас и эстонец Эвальд Окас, российские живописцы Александр Дейнека, Георгий Пименов, Сергей Герасимов, Георгий Нисский, Дмитрий Жилинский, Татьяна Назаренко.

Театры

В "Современнике" покажут очень актуальный для этого времени года спектакль "С Наступающим…" про встречу двух бывших однокурсников на лестничной площадке в канун Нового года. Один из них – герой глянца, успешный шоумен. Другой даже за униформой артиста-неудачника – костюмом Деда Мороза – не в состоянии скрыть свою потрепанность жизнью. Это их первая встреча с тех самых пор, как получили дипломы. Один – надежда курса, чьему таланту откровенно завидовали, а второй – из середнячков. Такая встреча могла бы закончиться чем угодно, но завершится новогодним фейерверком. Роли в постановке исполняют Сергей Гармаш, Игорь Скляр, Николай Попков, Виктория Романенко.

Большой театр. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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В театре имени Ермоловой покажут спектакль по классическому произведению Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея". В спектакле ставят вопросы о том, что могут сделать из человека современные масс-медиа технологии, во что он может превратиться, если погрузить его в этот омут с головой, и можно ли из любого сделать Дориана, или красота недостижима.

Кино

На этой неделе в российский прокат вышел мюзикл Дэмиэна Шазелла "Ла-Ла Ленд". Недавний триумфатор "Золотого глобуса" рассказывает историю двух молодых людей, пытающихся, как и миллионы до них, воплотить свои мечты в жестоком городе грез. Эмма Стоун и Райан Гослинг уже в третий раз играют влюбленную пару: она работает официанткой и бегает по прослушиваниям, а он хочет построить карьеру джазового музыканта и вынужден подрабатывать в затрапезных барах. Однако их проблемы начинаются, когда к паре приходит успех. Новый фильм Шазелла — не просто роман, но признание любви к кинематографу и Лос-Анджелесу.

Кадр из фильма Викинг
© Дирекция Кино/Централ Партнершип (2016)
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А в "Гараже" можно будет посмотреть на широком экране экранизацию книги основателя гонзо-журналистики Хантера Томпсона "Страх и ненависть в Лас-Вегасе". Картина повествует о превращающемся в психоделический трип путешествии в Лас-Вегас героев Джонни Деппа и Бенисио дель Торо. Фильм Терри Гиллиама в свое время хотя и провалился в прокате, но приобрел статус культового.

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