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Культура

Бортко прокомментировал предложенную РПЦ альтернативу балету "Щелкунчик"

13:3612.01.2017
(обновлено: 13:38 12.01.2017)
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Премьера балета Щелкунчик в новой версии Новосибирского государственного театра оперы и балета. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Церковь не должна вмешиваться в светскую жизнь, давая оценки произведениям искусства, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, знаменитый кинорежиссер Владимир Бортко, комментируя слова митрополита Новосибирского и Бердского Тихона об "оккультном сюжете" балета Чайковского "Щелкунчик".

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Оперу "Рождество" по заказу епархии поставили в Новосибирске

Ранее в СМИ появились высказывания митрополита Тихона, который, общаясь с журналистами, рассказал о якобы "оккультном сюжете" классического балета Чайковского "Щелкунчик". Балет написан по мотивам сказки Гофмана о заколдованном в куклу-щелкунчика юноше, однако, по версии митрополита, герой произведения — "принц-оборотень". Как альтернативу "Щелкунчику" в Новосибирске по заказу Новосибирской епархии РПЦ представили оперу "Рождество".

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Рождество Христово
"Епархия не может вмешиваться ни во что, кроме своих церковных дел. Если это действительно произошло, то это просто глупость этого митрополита. У нас церковь отделена от государства, поэтому божие Богу, а кесарю кесарево", — заявил Бортко РИА Новости.

В 2015 году широкий общественный резонанс вызвала ситуация вокруг новосибирской постановки оперы "Тангейзер": тогда митрополит Тихон заявлял, что в опере не по назначению используется церковная символика, что возмущает верующих. Директор театра был уволен, спектакль снят с репертуара.

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Культура
Обсуждение
5 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • sendyurev
    так им, мракобесам)))
    Раз уж Щелкунчик оккультный персонаж, надо запретить Деда Мороза. Это гадкий язычник. А еще почти все русские сказки.
    Слова Лаврова приходится вспоминать каждый день...
    14:10
    12.01.2017
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  • Юрий Григорьев
    Может физикам- ядерщикам будут еще указывать?
    14:19
    12.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • radiozaboy
    "Церковь не должна вмешиваться в светскую жизнь, давая оценки произведениям искусства"
    Облом )))
    "высказывания митрополита Тихона"
    не официциальное заявление РПЦ, а высказывания митрополита Тихона
    Теперь лезем в ФЗ
    //6. Отделение религиозных объединений от государства не влечет за собой ограничений прав членов указанных объединений участвовать наравне с другими гражданами в управлении делами государства...//
    И чуть выше:
    //В Российской Федерации гарантируются...
    ...в том числе право...
    ...иметь и распространять религиозные и иные убеждения и ДЕЙСТВОВАТЬ в соответствии с ними...

    Так что от нападок (если только они не попадают под 282 УК РФ) отдельных членов религиозных организаций НАС НИКТО не защищает. Только 282 УК РФ, которую ещё надо УМЕТЬ повесить на обвиняемого
    14:28
    12.01.2017
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  • Александр Жигачев
    Ничего церковь от государства не отделена - аборты же запретили
    14:39
    12.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • sendyurev
    Раз. Митрополит новосибирский и бердский Тихон не имеет права навязывать и диктовать свое мнение о том, что балет Петра Чайковского «Щелкунчик» является оккультной постановкой, считает генеральный директор Большого театра Владимир Урин.
    Два раза. Протодиакон Андрей Кураев предположил, что новосибирскому митрополиту в детстве не читали сказок. «Это высококультурный, высокообразованный человек, у которого кругозор, как обзор через бойницу БТР»
    14:49
    12.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Evgeny Kuzminov
    "Церковь не должна вмешиваться в светскую жизнь, давая оценки произведениям искусства" - неужели и в Гос. думе это заметили?
    16:39
    12.01.2017
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