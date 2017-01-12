Бортко прокомментировал предложенную РПЦ альтернативу балету "Щелкунчик"

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Церковь не должна вмешиваться в светскую жизнь, давая оценки произведениям искусства, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре, знаменитый кинорежиссер Владимир Бортко, комментируя слова митрополита Новосибирского и Бердского Тихона об "оккультном сюжете" балета Чайковского "Щелкунчик".

Ранее в СМИ появились высказывания митрополита Тихона, который, общаясь с журналистами, рассказал о якобы "оккультном сюжете" классического балета Чайковского "Щелкунчик". Балет написан по мотивам сказки Гофмана о заколдованном в куклу-щелкунчика юноше, однако, по версии митрополита, герой произведения — "принц-оборотень". Как альтернативу "Щелкунчику" в Новосибирске по заказу Новосибирской епархии РПЦ представили оперу "Рождество".

"Епархия не может вмешиваться ни во что, кроме своих церковных дел. Если это действительно произошло, то это просто глупость этого митрополита. У нас церковь отделена от государства, поэтому божие Богу, а кесарю кесарево", — заявил Бортко РИА Новости.

В 2015 году широкий общественный резонанс вызвала ситуация вокруг новосибирской постановки оперы "Тангейзер": тогда митрополит Тихон заявлял, что в опере не по назначению используется церковная символика, что возмущает верующих. Директор театра был уволен, спектакль снят с репертуара.