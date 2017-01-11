Премьеры недели: мюзикл "Ла-Ла Ленд" и "По млечному пути" Кустурицы

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские зрители на этой неделе наконец-то получат возможность посмотреть и оценить триумфатора "Золотого глобуса", мюзикл Дэмиена Шазелла "Ла-Ла Ленд", новую драму Эмира Кустурицы "По млечному пути" с Моникой Белуччи, детектив Бена Аффлека про американских бутлегеров "Закон ночи" и комедию "Почему он?".

Ла-Ла Ленд

Мюзикл, недавний триумфатор "Золотого глобуса", отхвативший семь наград во всех номинациях, в которых был представлен, рассказывает историю двух молодых людей, пытающихся, как и миллионы до них, воплотить свои мечты в жестоком городе грез. Эмма Стоун и Райан Гослинг уже в третий раз играют влюбленную пару: она работает официанткой и бегает по прослушиваниям, а он хочет построить карьеру джазового музыканта и вынужден подрабатывать в затрапезных барах. Однако их проблемы начинаются, когда к паре приходит успех. Новый фильм Дэмиэна Шазелла, который приобрел широкую популярность после картины "Одержимость", — это не просто роман, но признание любви к кинематографу и Лос-Анджелесу. "Я хотел сделать кино о мечтателях, о двух людях, чьи заветные мечты движут ими, сводят их вместе, но потом разводят в разные стороны. "Ла-Ла Ленд" отличается от "Одержимости" по многим параметрам, однако оба этих фильма рассказывают об очень важной лично для меня вещи: о том, как сочетать жизнь и искусство, реальность и мечты и, что самое важное, отношения с искусством и отношения с окружающими", — отметил режиссер.

Судя по отзывам критиков, фильм не зря получил свои семь "Золотых глобусов", — на сайте Rotten tomatoes ему поставили 8,7 балла из десяти, а зрители оценили новое творение Шазелла в 4,4 балла из 5. "Ла-Ла Ленд со своей невероятной режиссурой, актерской игрой и томлением сердца вдохнул новую жизнь в уже подзабытый жанр мюзикла", — подчеркивается на сайте.

По млечному пути

Действие драмы сербского режиссера Эмира Кустурицы разворачивается в период боснийской войны. Главный герой ежедневно провозит через линию фронта провизию для солдат, мечтая о мирном времени. Его опасную для жизни рутину нарушает таинственная итальянка. Между ними начинается история запретной любви, которая изменит жизнь обоих. Кустурица выступил не только режиссером картины, но и сценаристом и исполнителем главной роли, а его партнершей стала непревзойденная Моника Белуччи. "Этот фильм важен для меня, он очень личный, не в смысле рассказанной в нем истории, а по ощущениям. Мой герой жертвует всем ради любимой женщины, жизнь без нее не имеет для него смысла. Это фильм о романтической любви, которую сейчас встретишь не так часто", — рассказал Кустурица.

"Что больше всего отличает последний фильм Кустурицы, это полная бессвязность всего происходящего. Возможно, все это должно было быть метафорой или поэтическим полетом фантазии. Однако когда такая расточительная визуализация приобретает смысл только в режиссерской голове, все, что остается зрителю, это атакующие часы, змея, пьющая молоко, невероятно умелый гимнаст и много взрывающихся овец", — заметил Жэей Вайзберг из "Variety".

Закон ночи

Новая работа Бена Аффлека спустя ровно десять лет после его режиссерского дебюта. Он снова обращается к творчеству одного из самых экранизируемых авторов криминальных романов — Денниса Лихейна. Аффлек не ограничился режиссерским креслом и исполнил главную роль, а также поучаствовал в написании сценария. Картина рассказывает о временах сухого закона в Америке и сыне успешного полицейского, который вопреки репутации отца пытается преуспеть в криминальном мире бутлегеров. Лента не смогла повторить успех предыдущей работы Аффлека "Операция Арго", который получил три премии "Оскар", в том числе за "Лучший фильм". Критики на Rotten tomatoes поставили картине всего 5,5 балла из 10.

"Закон ночи" прекрасен в визуальном смысле и имеет впечатляющий актерский состав, но постепенно он теряется в попытках стать криминальной сагой, а Аффлек в качестве продюсера, режиссера и главной звезды обращается к уже знакомым ему темам, минимизируя их значимость", — отмечается на сайте.

Почему он?

Во время отпуска строгий, но любящий отец Нэд в исполнении звезды сериала "Во все тяжкие" Брайна Крэнстона приезжает в Стэнфорд навестить свою дочь и обнаруживает, что у нее появился молодой человек, который воплощает в себе все ночные кошмары Нэда. Новоиспеченный ухажер Лэрд, которого воплотил на экране эксцентричный Джеймс Франко, — хорошо зарабатывающий, но странноватый миллиардер из Силиконовой долины является полной противоположностью застегнутого на все пуговицы Неду, что и порождает их комичное противостояние.

Химия между Крэнстоном и Франко на экране не помогла стать фильму вторым "Знакомством с родителями" — критики поставили картине всего 4,9 балла из 10, а зрители — 3,5 балла из 5. По словам критиков, в фильме есть пара хороших шуток, однако их недостаточно для того, чтобы добавить что-то новое к уже порядком поднадоевшему жанру "отец встречает своего будущего зятя".