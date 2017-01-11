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Культура

Премьеры недели: мюзикл "Ла-Ла Ленд" и "По млечному пути" Кустурицы

Тема:
Главное за 11 января 2017 года (13)
18:3711.01.2017
(обновлено: 19:08 11.01.2017)
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Кадр из фильма Ла-Ла Ленд
© Black Label Media (2016)

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российские зрители на этой неделе наконец-то получат возможность посмотреть и оценить триумфатора "Золотого глобуса", мюзикл Дэмиена Шазелла "Ла-Ла Ленд", новую драму Эмира Кустурицы "По млечному пути" с Моникой Белуччи, детектив Бена Аффлека про американских бутлегеров "Закон ночи" и комедию "Почему он?".

Ла-Ла Ленд

Кадр из фильма Ла-Ла Ленд
© Black Label Media (2016)
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" номинировали на кинопремию BAFTA в 11 категориях
Мюзикл, недавний триумфатор "Золотого глобуса", отхвативший семь наград во всех номинациях, в которых был представлен, рассказывает историю двух молодых людей, пытающихся, как и миллионы до них, воплотить свои мечты в жестоком городе грез. Эмма Стоун и Райан Гослинг уже в третий раз играют влюбленную пару: она работает официанткой и бегает по прослушиваниям, а он хочет построить карьеру джазового музыканта и вынужден подрабатывать в затрапезных барах. Однако их проблемы начинаются, когда к паре приходит успех. Новый фильм Дэмиэна Шазелла, который приобрел широкую популярность после картины "Одержимость", — это не просто роман, но признание любви к кинематографу и Лос-Анджелесу. "Я хотел сделать кино о мечтателях, о двух людях, чьи заветные мечты движут ими, сводят их вместе, но потом разводят в разные стороны. "Ла-Ла Ленд" отличается от "Одержимости" по многим параметрам, однако оба этих фильма рассказывают об очень важной лично для меня вещи: о том, как сочетать жизнь и искусство, реальность и мечты и, что самое важное, отношения с искусством и отношения с окружающими", — отметил режиссер.

Судя по отзывам критиков, фильм не зря получил свои семь "Золотых глобусов", — на сайте Rotten tomatoes ему поставили 8,7 балла из десяти, а зрители оценили новое творение Шазелла в 4,4 балла из 5. "Ла-Ла Ленд со своей невероятной режиссурой, актерской игрой и томлением сердца вдохнул новую жизнь в уже подзабытый жанр мюзикла", — подчеркивается на сайте.

Премия "Золотой глобус": почетные гости и счастливые триумфаторы
Актеры Райан Гослинг и Эмма Стоун получили премию Золотой глобус за роли Ла-ла Ленд
© AFP 2017/ Robyn Beck
Канадский актер Райан Гослинг и американская актриса Эмма Стоун получили премию "Золотой глобус" за лучшее исполнение главных ролей в мюзикле "Ла-ла-ленд".
Продюсеры фильма Джордан Хоровиц и Фред Бергер получили премию Золотой глобус за Ла-ла Ленд
© REUTERS/ Paul Drinkwater
"Ла-ла-ленд" был признан лучшим мюзиклом. Этот фильм также был удостоен награды за оригинальную музыку, заглавную композицию, режиссуру и сценарий.
На фото: продюсеры Джордан Хоровиц и Фред Бергер получают награду за картину "Ла-ла-ленд".
Актриса Приянка Чопра на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Индийская актриса Приянка Чопра на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актриса Оливия Калпо на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Mike Blake
Американская актриса Оливия Калпо на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актер Сильвестр Сталлоне со своей семьей на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Mike Blake
Актер Сильвестр Сталлоне с супругой и дочерьми на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актер Билли Боб Торнтон получил премию Золотой глобус за роль в сериале Голиаф
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Лучшим актером в драматическом сериале был признан Билли Боб Торнтон за работу в картине "Голиаф".
Звание Мисс Золотой глобус получили дочери Сильвестра Сталлоне
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Три дочери Сильвестра Сталлоне Скарлет, Систин и София получили почетный титул "Мисс Золотой глобус-2017", позволяющий им провожать на сцену номинантов и вручать им заветные статуэтки.
Актриса Джессика Бил и певец Джастин Тимберлейк на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© AFP 2017/ Valerie Macon 
Актриса Джессика Бил и певец Джастин Тимберлейк на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актриса София Вергара на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© AFP 2017/ Valerie Macon
Колумбийская актриса София Вергара на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Золотой глобус за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила Клер Фой за Корону
© AP Photo/ Matt Sayles
"Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драматическом сериале получила британская актриса Клэр Фой, сыгравшая молодую королеву Елизавету Вторую в картине "Корона".
Леонардо Ди Каприо на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Актер Леонардо Ди Каприо на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актриса Изабель Юппер и продюсер Пол Верховен на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Французская актриса Изабель Юппер получила награду "Золотой глобус" в номинации "Лучшая драматическая актриса" за главную роль в фильме "Она". Режиссер этой картины Пол Верховен получил премию в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Актрисы Николь Кидман и Риз Уизерспун на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Актрисы Николь Кидман и Риз Уизерспун на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актриса Сара Полсон
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Награду за лучшую женскую роль в мини-сериале завоевала актриса Сара Полсон, сыгравшая адвоката в криминальной картине "Народ против О.Джея Симпсона: американская история преступлений".
Актриса Натали Портман и ее муж Бенжамен Мильпье
© REUTERS/ Mike Blake
Актриса Натали Портман и ее муж хореограф Бенжамен Мильпье на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Продюсер Аделе Романски получил премию Золотой глобус за фильм Лунный свет
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Премию "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма" завоевала картина "Лунный свет". Награду получил продюсер фильма Аделе Романски.
Актриса Эльза Патаки на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© AFP 2017/ Valerie Macon 
Испанская и американская актриса Эльза Патаки на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Фильм Лунный свет выиграл Золотой глобус в номинации Лучший драматический фильм
© AFP 2017/ Robyn Beck
Создатели картины "Лунный свет", которая получила награду "Золотой глобус" в номинации "Лучший драматический фильм".
Актриса Джулия Луи-Дрейфус
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Американская актриса и комик Джулия Луи-Дрейфус на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актер Кейси Аффлек победил в номинации Лучший драматический актер
Актер Кейси Аффлек завоевал "Золотой глобус" за лучшую драматическую роль за работу в картине "Манчестер у моря".
Актриса Блейк Лайвли
© AFP 2017/ Valerie Macon
Актриса Блейк Лайвли на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Сериал Американская история преступлений получил Золотой глобус
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Создатели картины "Народ против О.Джея Симпсона: американская история преступлений", которая получила награду "Золотой глобус" в номинации "Лучший мини-сериал".
Модель Наоми Кэмпбелл и актер Мэтт Бомер на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Paul Drinkwater
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл и американский актер Мэтт Бомер на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актер Том Хиддлстон на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Британский актер Том Хиддлстон получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер в сериалах" за роль в мини-сериале "Ночной администратор".
Модель Хайди Клум на 74-й ежегодной премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз
© AFP 2017/ Valerie Macon
Немецкая супермодель и актриса Хайди Клум на 74-й ежегодной премии "Золотой глобус".
Актриса Мэрил Стрип получила специальную премию Сесиля Б. Де Милля в рамках Золотого глобуса
© REUTERS/ Mario Anzuoni
Актриса Мэрил Стрип получила специальную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе.
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По млечному пути

Действие драмы сербского режиссера Эмира Кустурицы разворачивается в период боснийской войны. Главный герой ежедневно провозит через линию фронта провизию для солдат, мечтая о мирном времени. Его опасную для жизни рутину нарушает таинственная итальянка. Между ними начинается история запретной любви, которая изменит жизнь обоих. Кустурица выступил не только режиссером картины, но и сценаристом и исполнителем главной роли, а его партнершей стала непревзойденная Моника Белуччи. "Этот фильм важен для меня, он очень личный, не в смысле рассказанной в нем истории, а по ощущениям. Мой герой жертвует всем ради любимой женщины, жизнь без нее не имеет для него смысла. Это фильм о романтической любви, которую сейчас встретишь не так часто", — рассказал Кустурица.

"Что больше всего отличает последний фильм Кустурицы, это полная бессвязность всего происходящего. Возможно, все это должно было быть метафорой или поэтическим полетом фантазии. Однако когда такая расточительная визуализация приобретает смысл только в режиссерской голове, все, что остается зрителю, это атакующие часы, змея, пьющая молоко, невероятно умелый гимнаст и много взрывающихся овец", — заметил Жэей Вайзберг из "Variety".

Закон ночи

Телеведущий Джимми Фэллон перед началом церемонии вручения премии Золотой глобус. 8 января 2017
© REUTERS/ Chris Haston/Courtesy of NBC
"Золотой глобус-2017": оправданные ожидания и драматические неожиданности
Новая работа Бена Аффлека спустя ровно десять лет после его режиссерского дебюта. Он снова обращается к творчеству одного из самых экранизируемых авторов криминальных романов — Денниса Лихейна. Аффлек не ограничился режиссерским креслом и исполнил главную роль, а также поучаствовал в написании сценария. Картина рассказывает о временах сухого закона в Америке и сыне успешного полицейского, который вопреки репутации отца пытается преуспеть в криминальном мире бутлегеров. Лента не смогла повторить успех предыдущей работы Аффлека "Операция Арго", который получил три премии "Оскар", в том числе за "Лучший фильм". Критики на Rotten tomatoes поставили картине всего 5,5 балла из 10.

"Закон ночи" прекрасен в визуальном смысле и имеет впечатляющий актерский состав, но постепенно он теряется в попытках стать криминальной сагой, а Аффлек в качестве продюсера, режиссера и главной звезды обращается к уже знакомым ему темам, минимизируя их значимость", — отмечается на сайте.

Почему он?

Моника Беллуччи, Эмир Кустурица и Слобода Мичалович на премьере фильма По млечному пути в Москве. 21 декабря 2016
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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Кустурица рассказал, почему не хочет сниматься в своих фильмах
Во время отпуска строгий, но любящий отец Нэд в исполнении звезды сериала "Во все тяжкие" Брайна Крэнстона приезжает в Стэнфорд навестить свою дочь и обнаруживает, что у нее появился молодой человек, который воплощает в себе все ночные кошмары Нэда. Новоиспеченный ухажер Лэрд, которого воплотил на экране эксцентричный Джеймс Франко, — хорошо зарабатывающий, но странноватый миллиардер из Силиконовой долины является полной противоположностью застегнутого на все пуговицы Неду, что и порождает их комичное противостояние.

Химия между Крэнстоном и Франко на экране не помогла стать фильму вторым "Знакомством с родителями" — критики поставили картине всего 4,9 балла из 10, а зрители — 3,5 балла из 5. По словам критиков, в фильме есть пара хороших шуток, однако их недостаточно для того, чтобы добавить что-то новое к уже порядком поднадоевшему жанру "отец встречает своего будущего зятя".

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