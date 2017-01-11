В Италии создадут Археологический парк Колизея

РИМ, 11 янв – РИА Новости, Сергей Старцев. Министерство культуры Италии приняло решение о создании Археологического парка Колизея, в который помимо самого амфитеатра Флавиев войдут Римский форум и Палатинский холм, а также дворцово-парковый комплекс Domus Aurea ("Золотой дом" Нерона), фонтан Meta Sudans ("Потная мета") и некоторые другие всемирно известные памятники Древнего Рима.

В специальном декрете, который подписал министр культуры Италии Дарио Франческини, указывается, что территория нового археологического парка устанавливается в границах, определенных соглашением между минкультуры и властями Рима еще в апреле 2015 года. Директор нового объекта культурного наследия Италии будет назначен по результатам публичного международного конкурса, как это уже было сделано в последние годы в ряде ведущих государственных музеев страны.

Решено также выделить 30% поступлений от продажи билетов на нужды защиты памятников истории и культуры Рима, тогда как еще 20% пойдут на содержание общенациональной музейной системы. Этим же декретом учрежден и Археологический парк античного города Помпеи, который был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году.

Создание Археологического парка Колизея завершает структурную реформу государственной музейной системы Италии, одной из главных целей которой было создание автономных музейных учреждений. По мнению Франческини, этот шаг будет способствовать дальнейшему увеличению числа посетителей амфитеатра Флавиев и других замечательных сооружений Древнего Рима, а также повышению качества услуг, предоставляемых многочисленным туристам. Министр также выразил надежду, что создание Археологического парка Колизея позволит "лучше оценить самую важную городскую археологическую зону в мире".

Строительство Колизея, вмещавшего более 50 тысяч человек, велось на протяжении восьми лет во времена императоров династии Флавиев. Самый большой амфитеатр всего античного мира начали возводить в 72 году при императоре Веспасиане, а в 80 году он был освящен императором Титом. В Древнем Риме амфитеатр Флавиев использовался для организации увеселительных зрелищ, в том числе для проведения знаменитых гладиаторских боев.

В июне прошлого года был завершен первый этап реставрации Колизея, который ежегодно посещают приблизительно 6 миллионов туристов. В этот проект "обувной король" Италии, владелец марок Tod"s и Hogan Диего Делла Валле инвестировал 25 миллионов евро. На первом этапе был обновлен внешний контур стен античного амфитеатра. На втором этапе на площади перед Колизеем должен быть построен центр для туристов, который должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году. На реставрацию арены Колизея министерство культуры Италии уже выделило 18 миллионов евро.