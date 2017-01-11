Российскими циркам нужны преференции, считает замминистра культуры

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский заявил, что необходимо оказывать преференции российским циркам для создания в стране здоровой конкурентной среды.

Ранее председатель Общественного совета при Минкультуры Павел Пожигайло заявил RNS, что Общественный совет предложил Минкультуры инициировать законодательные ограничения деятельности иностранных цирков в России.

"Мы должны вначале создать условия для полноценного функционирования цирковой отрасли, чем сейчас министерство культуры и Росгосцирк активно занимаются, а потом конкурировать на нашей территории с крупнейшими международными цирковыми организациями. Поэтому, конечно, с нашей точки зрения, должны быть определенные преференции для отечественного цирка", — сказал Журавский.

По его словам, недовольство циркового сообщества вызвала информация о строительстве стационарных цирков Cirque du Soleil.

"Никто не скрывает, что в Cirque du Soleil работает значительная часть выходцев из России и стран СНГ. Этот отток, конечно, в какой-то степени обескровил отечественный цирк и цирковые программы", — добавил замминистра.