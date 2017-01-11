Валерий Гергиев выступит с Мюнхенским оркестром в Мюнхене и Дортмунде

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Первая в Новом году концертная серия выступлений Мюнхенского филармонического оркестра под руководством Валерия Гергиева пройдет в Мюнхене и Дортмунде с 11 по 15 января. В программе — произведения Кода Дебюсси, Гектора Берлиоза, Людвига ван Бетховена и Владимира Тарнопольского, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинского театра.
В рамках выступлений 12 и 15 января в Филармонии Гастайг Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр представят мировую премьеру сочинения Владимира Тарнопольского Blue Sift (Синее смещение).
Следующие выступления Гергиева с Мюнхенским оркестром пройдут с 14 по 21 февраля. Серия концертов начнется на домашней площадке коллектива в Мюнхене, а продолжится гастрольным туром по городам Европы. 17 февраля концерт пройдет в Люксембурге, 19-го в Кёльне, 20-го — во Франкфурте-на-Майне, 21-го в Париже.
В программе: Второй и Третий фортепианные концерты Сергея Рахманинова (солист — Даниил Трифонов), прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси и Первая симфония ("Титан") Густава Малера.