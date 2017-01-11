Валерий Гергиев выступит с Мюнхенским оркестром в Мюнхене и Дортмунде

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Первая в Новом году концертная серия выступлений Мюнхенского филармонического оркестра под руководством Валерия Гергиева пройдет в Мюнхене и Дортмунде с 11 по 15 января. В программе — произведения Кода Дебюсси, Гектора Берлиоза, Людвига ван Бетховена и Владимира Тарнопольского, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мариинского театра.

Откроет серию концерт, который состоится 11 января в Филармонии Гастайг в Мюнхене. В этот вечер прозвучат: прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Дебюсси, фрагменты драматической симфонии Берлиоза "Ромео и Джульетта" и Седьмая симфония Бетховена. Эта же программа будет исполнена в Дортмунде на концерте, который пройдет 13 января в Концертхаусе.

В рамках выступлений 12 и 15 января в Филармонии Гастайг Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр представят мировую премьеру сочинения Владимира Тарнопольского Blue Sift (Синее смещение).

Новая работа, созданная по заказу баварского коллектива, посвящена маэстро Гергиеву и Мюнхенскому филармоническому оркестру. В этот вечер также будут исполнены фрагменты драматической симфонии Берлиоза "Ромео и Джульетта" и Седьмая симфония Бетховена.

Следующие выступления Гергиева с Мюнхенским оркестром пройдут с 14 по 21 февраля. Серия концертов начнется на домашней площадке коллектива в Мюнхене, а продолжится гастрольным туром по городам Европы. 17 февраля концерт пройдет в Люксембурге, 19-го в Кёльне, 20-го — во Франкфурте-на-Майне, 21-го в Париже.

В программе: Второй и Третий фортепианные концерты Сергея Рахманинова (солист — Даниил Трифонов), прелюдия к "Послеполуденному отдыху фавна" Клода Дебюсси и Первая симфония ("Титан") Густава Малера.