Поклонники и вдова Дэвида Боуи почтили его память в годовщину смерти
ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости, Мария Табак. Поклонники скончавшегося ровно год назад рок-музыканта Дэвида Боуи во вторник весь день приносили цветы, свечи, записки и фотографии к его дому на юге британской столицы.
Дэвид Боуи, музыкант и актер
Последний альбом под названием Blackstar, включающий в себя семь композиций, Боуи выпустил 8 января 2016 года, на свой 69-й день рождения.
В апреле 1992 года Боуи женился на модели Иман Абдулмаджид, венчание прошло во Флоренции, в церкви Св. Джеймса. Свадьба имела большой размах, состоятельным туристам до сих пор предлагают номера в отеле с видом на церковь, где венчались Дэвид и Иман. Дэвид Боуи сам написал музыку для торжественной церемонии.
В 1986 году Боуи участвовал в съемках фильма "Абсолютные новички", а также сочинил несколько песен для него. Фильм имел сдержанные оценки критиков, но одноимённая музыкальная тема Боуи достигла второго места в британских чартах.
В мае 2013 года состоялась мировая премьера фильма "Дэвид Боуи - пять лет". Режиссер Фрэнсис Уотли работал над картиной более 10 лет. фильм посвящен пяти важнейшим годам в карьере Дэвида Боуи: 1971, 1975, 1977, 1981 и 1983.
Боуи добился признания в том числе и как киноактёр; среди самых известных его ролей — инопланетянин Томас Джером Ньютон в "Человеке, который упал на Землю", вампир Джон в "Голоде", король гоблинов Джарет в "Лабиринте" (на фото).
Дэвид Боуи на 31-м кинофестивале в Каннах.
Свой пятидесятилетний юбилей в 1997 году Боуи отметил грандиозным концертом в Медисон-сквер-гарден.
В 2006 году Боуи сыграл вместе с Кристианом Бэйлом и Хью Джекманом в фильме "Престиж" режиссера Кристофера Нолана, исполнив роль Николы Теслы. Сюжет повествует о жестоком противостоянии между двумя фокусниками.
В фильме Нагисы Осимы "Веселого Рождества, мистер Лоуренс" 1983 года, Боуи играл одну из главных ролей - майора Джека Селлирса, военнопленного в японском лагере для интернированных.
Тина Тернер и Дэвид Боуи на съемках рекламного ролика для Pepsi-Cola, 19 июля 1987 года.
Всего на протяжении своей карьеры Боуи продал свыше 136 миллионов пластинок, а шесть его альбомов вошли в список "500 величайших альбомов всех времен" по версии журнала Rolling Stone.
В 1987 году Боуи организовал Glass Spider Tour - 86-концертный тур в поддержку альбома Never Let Me Down.
На фото: Дэвид Боуи перед концертом в Филадельфии в рамках Glass Spider Tour, 27 июля 1987 года.
В 1991 году Боуи снимался в роли служащего ресторана, антипода героини Розанны Аркетт в фильме "История с ограблением".
В 2001 году Боуи появился в камео в фильме "Образцовый самец", исполнив роль судьи фэшн-соревнования.
8 января Боуи исполнилось бы 70 лет, и в ознаменование этой даты в минувшее воскресенье вышла пластинка под названием No Plan с четырьмя записанными в 2015 году песнями, три из которых раньше известны не были, а четвертая – Lazarus – была включена в последний полный альбом музыканта Blackstar.
Вдова Боуи Иман в память о покойном во вторник разместила в социальной сети Instagram фотографию двойной радуги над нью-йоркскими небоскребами, сопроводив ее надписью "10 января, 2016 года. Небоскребы Нью-Йорка. Во веки веков. Любовь навсегда. Боуи навсегда".