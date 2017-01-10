США
11.0111 января10:49МСК
USD59.95+0.06
EUR63.54+0.43
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Поклонники и вдова Дэвида Боуи почтили его память в годовщину смерти

22:0910.01.2017
05160
Музыкант Дэвид Боуи. Архивное фото
© AP Photo/ Ron Frehm

ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости, Мария Табак. Поклонники скончавшегося ровно год назад рок-музыканта Дэвида Боуи во вторник весь день приносили цветы, свечи, записки и фотографии к его дому на юге британской столицы.

Дэвид Боуи, музыкант и актер
Музыкант Дэвид Боуи
© AFP 2017/ Nils Meilvang
Последний альбом под названием Blackstar, включающий в себя семь композиций, Боуи выпустил 8 января 2016 года, на свой 69-й день рождения.
Музыкант Дэвид Боуи с супругой Иман
© AP Photo/ Chris Pizzello
В апреле 1992 года Боуи женился на модели Иман Абдулмаджид, венчание прошло во Флоренции, в церкви Св. Джеймса. Свадьба имела большой размах, состоятельным туристам до сих пор предлагают номера в отеле с видом на церковь, где венчались Дэвид и Иман. Дэвид Боуи сам написал музыку для торжественной церемонии.
Кадр из фильма Абсолютные новички
© Фото: Goldcrest Films International (1986)
В 1986 году Боуи участвовал в съемках фильма "Абсолютные новички", а также сочинил несколько песен для него. Фильм имел сдержанные оценки критиков, но одноимённая музыкальная тема Боуи достигла второго места в британских чартах.
Кадр из фильма Дэвид Боуи - пять лет
© Beat Film Festival
В мае 2013 года состоялась мировая премьера фильма "Дэвид Боуи - пять лет". Режиссер Фрэнсис Уотли работал над картиной более 10 лет. фильм посвящен пяти важнейшим годам в карьере Дэвида Боуи: 1971, 1975, 1977, 1981 и 1983.
Дэвид Боуи в фильме Лабиринт (1986)
© Фото: Delph V Productions, 1986
Боуи добился признания в том числе и как киноактёр; среди самых известных его ролей — инопланетянин Томас Джером Ньютон в "Человеке, который упал на Землю", вампир Джон в "Голоде", король гоблинов Джарет в "Лабиринте" (на фото).
Британский певец Дэвид Боуи
© AFP 2017/ Ralph Gatti
Дэвид Боуи на 31-м кинофестивале в Каннах.
Музыкант Дэвид Боуи
© AP Photo/ Ron Frehm
Свой пятидесятилетний юбилей в 1997 году Боуи отметил грандиозным концертом в Медисон-сквер-гарден.
Кадр из фильма Престиж
© Фото: Newmarket Productions (2006)
В 2006 году Боуи сыграл вместе с Кристианом Бэйлом и Хью Джекманом в фильме "Престиж" режиссера Кристофера Нолана, исполнив роль Николы Теслы. Сюжет повествует о жестоком противостоянии между двумя фокусниками.
Кадр из фильма Счастливого Рождества, мистер Лоуренс
© Фото: Asahi National Broadcasting Company (1983)
В фильме Нагисы Осимы "Веселого Рождества, мистер Лоуренс" 1983 года, Боуи играл одну из главных ролей - майора Джека Селлирса, военнопленного в японском лагере для интернированных.
Рок-звезды Тина Тернер и Дэвид Боуи на съемках рекламного ролика для Pepsi-Cola, 19 июля 1987
© AP Photo/ Ho
Тина Тернер и Дэвид Боуи на съемках рекламного ролика для Pepsi-Cola, 19 июля 1987 года.
Музыкант Дэвид Боуи в Сан-Франциско, 9 сентября 1997
© AP Photo/ Robin Weiner
Всего на протяжении своей карьеры Боуи продал свыше 136 миллионов пластинок, а шесть его альбомов вошли в список "500 величайших альбомов всех времен" по версии журнала Rolling Stone.
Музыкант Дэвид Боуи
© AP Photo/ Charles Krupa
В 1987 году Боуи организовал Glass Spider Tour - 86-концертный тур в поддержку альбома Never Let Me Down.
На фото: Дэвид Боуи перед концертом в Филадельфии в рамках Glass Spider Tour, 27 июля 1987 года.
Кадр из фильма История с ограблением
© Фото: Isolar (1991)
В 1991 году Боуи снимался в роли служащего ресторана, антипода героини Розанны Аркетт в фильме "История с ограблением".
Кадр из фильма Образцовый самец
© Фото: MFP Munich Film Partners GmbH & Company I. Produktions KG (2001)
В 2001 году Боуи появился в камео в фильме "Образцовый самец", исполнив роль судьи фэшн-соревнования.
/

8 января Боуи исполнилось бы 70 лет, и в ознаменование этой даты в минувшее воскресенье вышла пластинка под названием No Plan с четырьмя записанными в 2015 году песнями, три из которых раньше известны не были, а четвертая – Lazarus – была включена в последний полный альбом музыканта Blackstar.

Вдова Боуи Иман в память о покойном во вторник разместила в социальной сети Instagram фотографию двойной радуги над нью-йоркскими небоскребами, сопроводив ее надписью "10 января, 2016 года. Небоскребы Нью-Йорка. Во веки веков. Любовь навсегда. Боуи навсегда".

 

Комментировать
+
Культура
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.