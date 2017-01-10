Поклонники и вдова Дэвида Боуи почтили его память в годовщину смерти

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В апреле 1992 года Боуи женился на модели Иман Абдулмаджид, венчание прошло во Флоренции, в церкви Св. Джеймса. Свадьба имела большой размах, состоятельным туристам до сих пор предлагают номера в отеле с видом на церковь, где венчались Дэвид и Иман. Дэвид Боуи сам написал музыку для торжественной церемонии.