Российская певица стала участницей молодежной программы Ковент-гардена

ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости, Мария Табак. Оперная певица из России Айгуль Ахметшина, пройдя жесткий отбор, получила возможность два года стажироваться в одном из самых знаменитых театров мира — Королевском театре оперы и балета в Лондоне, говорится в сообщении театра.

Пятеро певцов, в число которых попала россиянка, прошли конкурс, в котором участвовали более 365 молодых артистов из 61 страны. Прослушивания начались еще в августе 2016 года, когда были отобраны 67 лучших участников. После трех раундов конкурса был сформирован шортлист из 12 конкурсантов. Последний этап, в котором принимали участие 12 певцов, проходил на главной сцене Ковент-гардена, и в жюри вошли все музыкальные руководители театра.

Меццо-сопрано Ахметшина с отличием закончила Уфимское училище искусств, является призером нескольких национальных и международных конкурсов.

Стажировка в Ковент-гардене продолжительностью два года считается очень хорошим стартом для молодых артистов. Они обучаются актерскому мастерству, сценическому движению, вокалу и всем оперным дисциплинам, параллельно выступая в небольших ролях и во вторых составах в постановках театра.

В отличие от обычных стажерских программ, участники молодежной программы подписывают контракт с театром и в течение двух лет получают зарплату за свою работу.

В 2015 году участницей молодежной программы Ковент-гардена также стала россиянка Влада Боровко. Она приняла участие в таких постановках театра, как "Набукко", "Борис Годунов" и "Норма".