В Японии в феврале выйдет новая книга Харуки Мураками

ТОКИО, 10 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Издательство "Синтёся" объявило о том, что новая книга Харуки Мураками появится на прилавках магазинов в Японии 24 февраля.

Название книги с японского переводится как "Убийство командира рыцарей" (английский вариант Killing Commendatore). Книга написана в двух томах.

Это первое масштабное произведение писателя с 2009-2010 годов, когда вышел его трехтомник "1Q84", ставший бестселлером.

Появление книги традиционно окутано тайной. На сайте издательства появилась надпись "Впервые за семь лет настоящий роман. Начало продаж 24 февраля". Затем на белом фоне появляются белые корешки двухтомника, на которых вскоре возникает название. Сначала иероглифы появляются вразбивку, из-за чего в первые секунды не ясен смысл, затем они собираются вместе в законченной фразе, а внизу под заглавием книги появляется имя автора.

Появление предыдущих произведений автора также всегда преподносилось как некое таинственное событие в рамках хорошо продуманной кампании. Как правило, по названиям книг Мураками трудно догадаться о содержании, а аннотаций к произведениям или не существует вообще, или они носят общий характер и понять, о чем книга, читатель может только, купив ее.

Книжные магазины открывают начало продаж Мураками в полночь, и покупатели-поклонники таланта Мураками, или как их называют в Японии, "харукисты", вслух отсчитывают последние секунды до начала продаж.

Харуки Мураками считают наиболее вероятным претендентом на Нобелевскую премию по литературе среди японских писателей, однако уже много лет награда достается другим кандидатам.