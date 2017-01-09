Картина "Лунный свет" завоевала "Золотой глобус" в категории "лучшая драма"

ВАШИНГТОН, 9 янв — РИА Новости. Картина "Лунный свет" Барри Дженкинса завоевала награду "Золотой глобус" в категории "лучшая драма", 74-я церемония вручения награды проходит в Лос-Анджелесе, трансляцию ведет телеканал NBC.

В этой категории были также представлены "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана, "По соображениям совести" Мела Гибсона, "Лев" Гарта Дэвиса, "Любой ценой" Дэвида Маккензи.