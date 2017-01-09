Сериал "Корона" завоевал "Золотой глобус" как "лучший драматический сериал"

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Сериал о британской королевской семье "Корона" завоевал "Золотой глобус" в категории "лучший драматический сериал", 74 церемонию вручения награды Ассоциации зарубежной прессы Голливуда транслирует из Лос-Анджелеса телеканал NBC.

В этой категории традиционно был представлен сериал "Игра престолов", а также "Это мы", "Мир Дикого Запада" и "Очень странные дела". Премьера первого сезона "Короны" на Netflix состоялась в ноябре 2016 года.

Исполнительница роли молодой королевы Элизаветы II британская актриса Клэр Фой получила "Золотой глобус" за лучшую женскую роль в драматическом сериале.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, 11 отмечает заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA.