Картина "Она" завоевала "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Французская картина "Она" режиссера Пола Верховена завоевала "Золотой глобус" в категории "лучший фильм на иностранном языке", церемония вручения учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда награды проходит в Лос-Анджелесе, ее транслирует телеканал NBC.

Режиссер картины поблагодарил учредителей премии за "открытость их сознания" и трижды отметил талант исполнительницы главной роли картины Изабель Юппер. Актриса также претендует на награду в категории "лучшая актриса в драматическом фильме".

В категории "лучший фильм на иностранном языке" также были представлены французская драма "Божественные" (Divines) Уда Беньямина, чилийский фильм "Неруда", немецко-австрийская драма "Тони Эрдманн" (Toni Erdmann) режиссера Марена Аде, "Продавец" (The Salesman) иранского режиссера Асгара Фархади.

От России на премию претендовали "Рай" Андрея Кончаловского и "Ученик" Кирилла Серебренникова, а также "Мой убийца" якутского режиссера Костаса Марсана, но ни одна из них не вошла в число претендентов на премию.