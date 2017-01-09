Виола Дэвис завоевала "Золотой глобус" за роль второго плана

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Виола Дэвис удостоена награды "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Ограды", церемонию вручения награды Ассоциации зарубежной прессы Голливуда, которая проходит в Лос-Анджелесе, транслирует телеканал NBC

Для актрисы это пятая номинация на премию и первая победа.

Он поблагодарила создателей и всю команду фильма и организаторов премии и режиссера Дензела Вашингтона, который также сыграл главную роль в картине. Актриса призналась, что она "его фанат и друг", и поблагодарила за доверие.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, 11 отмечает заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA.