Мини-сериал "Американская история преступлений" завоевал "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Лучшим мини-сериалом 2016 года по версии "Золотого глобуса" стал криминальный сериал "Народ против О.Джея Симпсона: американская история преступлений", церемония вручения награды из Лос-Анджелеса транслирует телеканал NBC.

Создатели сериала посвятили свою победу борьбе за равные права всех перед законом. Ранее сериал уже был удостоен престижной премии "Эмми".

Награду за лучшую женскую роль в мини-сериале завоевала исполнительница роли адвоката Марсии Кларк — Сара Полсон.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, 11 отмечает заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA.