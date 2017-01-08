В Лос-Анджелесе в воскресенье назовут лауреатов премии "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 8 янв – РИА Новости. Члены ассоциации иностранной прессы Голливуда назовут лучшие кино- и телеработы 2016 года на 74-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

Вручение награды традиционно состоится в отеле Беверли Хилтон в Калифорнии. Ведущим церемонии, которую в прямом эфире покажет телеканал NBC, станет комик Джимми Фэллон.

Вручение награды "Золотой глобус" считается одной из "самых больших вечеринок" в Голливуде. Не только потому, что задает тон всему сезону кинонаград, но отчасти и потому, что алкогольные напитки гостям разливают как до начала церемонии, так и во время нее.

Помимо объявления имен победителей поклонники кино и моды будут наблюдать в это воскресенье за первой в 2017 году и одной из самых значимых красных ковровых дорожек в США. Наряды звезд киноэкрана судят не менее строго, чем их достижения на экране. Прибытие гостей начнут транслировать в теле- и интернет-эфире за два часа до шоу.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, еще 11 отмечает заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA, число которых в общей сложности не превышает сотню. Считается, что ввиду своего ограниченного числа и в силу профессии члены HFPA склонны голосовать за наиболее "гламурных" представителей киноэкрана.

Пятерки лучших на большом экране

Фаворитом нынешнего киносезона считается мюзикл "Ла-ла-ленд". Наблюдатели единогласно прочат ему победу в категории "лучшая комедия", практически гарантированной считается награда и актерскому дуэту картины Стоун и Гослинг. В категорию "лучшая комедия" журналистская ассоциация также включила фильмы "Женщины ХХ века", "Флоренс Фостер Дженкинс" и "Синг Стрит", а также "Дедпул".

В категории "лучшая драма" интриги несколько больше: в ней представлены "Манчестер у моря", "Лунный свет", "По соображениям совести", "Лев" и "Любой ценой". Фаворитами считаются картины "Манчестер у моря" и "Лунный свет".

В актерских категориях на награду за главную роль в драме представлены Натали Портман ("Джеки"), Эми Адамс за "Прибытие", Джессика Честейн ("Мисс Слоун"), французская актриса Изабель Юппер за картину "Она" и ирландская актриса Рут Негга за фильм "Любить".

За лучшее комедийное исполнение наряду с исполнительницей главной роли в мюзикле "Ла-ла-ленд" Эммой Стоун будут бороться Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс"), Аннетт Бенинг за "Женщины ХХ века", Лили Коллинз за картину "Правила побоку", Хейли Стайнфелд за картину "Почти семнадцать".

Для Стрип это 29-я номинация на "Золотой глобус", при этом независимо от победы актрисе гарантирован выход на сцену на предстоящей церемонии: за премией Сесиля Б. Де Милля за вклад в кинематограф.

Среди актеров-мужчин в категории за лучшее драматическое исполнение на награду выдвинуты Эндрю Гарфилд за картину "По соображениям совести", Дензел Вашингтон ("Ограды"), Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), австралийский актер Джоэл Эдгертон за драму "Любить" и Вигго Мортенсен за фильм "Капитан Фантастик".

В комедийной номинации за награду будут бороться Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Хью Грант ("Флоренс Фостер Дженкинс"), Колин Фаррелл ("Лобстер"), Райан Рейнольдс ("Дедпул") и Джона Хилл за "Парни со стволами".

В этом году премия обходится без российских номинантов: в категории "лучшая катина на иностранном языке" представлены фильмы из Франции, Чили, Ирана и австрийско-немецкая картина.

В категории "лучший анимационный фильм" за победу поборются диснеевские картины "Зверополис" и "Моана", конкуренцию им составляют "Зверопой", французско-швейцарский фильм "Жизнь кабачка" и "Кубо. Легенда о самурае".