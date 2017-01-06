В Лос-Анджелесе простились с актрисами Керри Фишер и Дебби Рейнольдс

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Более ста человек, включая голливудских знаменитостей, посетили церемонию прощания с американскими актрисами Керри Фишер и ее матерью Дебби Рейнольдс в Лос-Анджелесе, пишет газета Daily Mail.

Meryl Streep, Holly Hunter y muchos otros asistieron al íntimo homenaje a Debbie Reynolds y Carrie Fisher https://t.co/InJb7l2aCN pic.twitter.com/ecnTau15i1 — GENTE (@genteonline) 6 января 2017 г.

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Фишер, сыгравшая в киноэпопее "Звездные войны" принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Причиной смерти стала остановка сердца. На следующий день после смерти Фишер скончалась её 84-летняя мать — актриса и певица Дебби Рейнольдс.

Прощание проходило в домах актрис в Беверли-Хиллз, которые находятся по соседству друг от друга. Сообщается, что почтить память Фишер и Рейнольдс пришли 125 человек, включая звезд Голливуда Мерил Стрип, Гвинет Пэлтроу и Мэг Райан.