Стали известны номинанты на премию Американской гильдии сценаристов

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Драма "Лунный свет" режиссера Барри Дженкинса, трагикомедийный фильм-мюзикл "Ла-Ла Лэнд", снятый Демиеном Шазеллом, драма Кеннета Лонергана "Манчестер у моря", а также фантастический боевик "Дэдпул" Тима Миллера номинированы на премию Американской гильдии сценаристов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Номинантами на премию за лучший оригинальный сценарий стали: Лонерган за "Манчестер у моря", Дженкинс за "Лунный свет", Шазелл за "Ла-Ла Лэнд", а также Тейлор Шеридан и сценарий к фильму "Любой ценой"" и Джефф Николс за сценарий к "Лавинг".

На премию за лучший адаптированный сценарий номинированы: "Прибытие" (сценарист Эрик Хайссерер), "Ограды" и Огаст Уилсон, "Скрытые фигуры", сценарий к которому написали Эллисон Шредер и Теодор Мелфи, а также "Дедпул" Ретта Риза и Пола Верника.