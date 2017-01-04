Премьеры недели: "Кредо убийцы" с Фассбендером и французская трагикомедия

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Приключенческий фильм по видеоигре "Кредо убийцы" с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр, подростковую картину "Монстр-траки" и французскую трагикомедию "Ложные признания" с Луи Гаррелем и Изабель Юппер смогут посмотреть российские зрители, начиная с этой недели.

Кредо убийцы



© Alpha Pictures (2016) Кадр из фильма "Кредо убийцы"

Монстр-траки



С помощью революционной технологии, которая помогает пробудить генетическую память, Каллум Линч переживает приключения своего предка, который жил в Испании 15-го века. Он понимает, что происходит из секретного общества Ассасинов, и получает невероятные знания и навыки, чтобы справиться с могущественной организацией Тамплиеров в наши дни. Марион Котийяр и Майкл Фассбендер после съемок в "Макбете" снова воссоединяются на экране, правда, в фильме совершенно другого жанра — "Кредо убийцы" снят по компьютерной игре. В целом, актерский состав картины впечатляет: Джереми Айронс, Шарлотта Рэмплинг, Брендан Глисон. Фильм пришелся по вкусу как фанатам игры, так и тем, кто про нее почти ничего не знает. На сайте Internet movie database пользователи поставили ему 9 баллов из 10.

© Disruption Entertainment (2016) Кадр из фильма "Монстр-траки"

Ложные признания



Старшеклассник Трипп мечтает сбежать из скучного городка, где родился и вырос, и увлеченно собирает монстр-трак из обломков старых авто. И когда происшествие на буровой вышке высвобождает из-под земли некое удивительное создание, у Триппа появляется реальный шанс не только наконец-то изменить жизнь, но и обрести настоящего друга. Режиссер картины Крис Уэдж до этого специализировался на мультфильмах, а в начале двухтысячных снял популярный "Ледниковый период". В подростковом кино снялись Эми Райан, Роб Лоу и Джейн Леви.

Фильм снят по пьесе французского драматурга Пьера Карле де Шамблен де Мариво и рассказывает историю настоящей сердечной драмы. Прекрасный, но бедный юноша Дорант безнадежно влюблен в богатую вдову Араминту, однако его дядя планирует женить его на деловитой компаньонке той самой вдовы Дорант. При этом у матери вдовы тоже свои планы — она хочет выдать дочь за графа Доримона, чтобы ее состоятельная дочь наконец-то вошла в аристократические круги. В роли юнца снялся отказывающийся взрослеть 33-летний Луи Гаррель, а в роли его пассии — Изабель Юппер, недавно блиставшая в фильме "Она" Пола Верховена. Пьеса была написана в 18 веке, но действие фильма происходит в наши дни. Подобный постмодернизм, по мнению зрителей, не идет картине на пользу.

"Фильму так и не удается найти удачный способ поженить старомодный текст и современное окружение, как, например, модные солнечные очки с антикварным языком и заботами о браке и деньгах… Окружающая обстановка зачастую выглядит так, как будто все происходит во времена, когда написана пьеса, однако вид машин вдалеке и современная одежда портят все впечатление", — отметил критик Бойд фан Хоей из The Hollywood Reporter.