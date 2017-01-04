В горах Сочи откроется фестиваль Григория Лепса "Рождество на Роза Хутор"

СОЧИ, 4 янв — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Самые популярные российские артисты выступят на фестивале Григория Лепса "Рождество на Роза Хутор", который откроется на горном курорте в Сочи в среду, говорится в сообщении организаторов.

С 4 по 8 января в концертном зале в горах Сочи в третий раз откроется рождественский музыкальный фестиваль Григория Лепса.

"На сцену концертного зала "Роза Холл" выйдут самые популярные российские артисты: Иосиф Кобзон и Егор Крид, Ани Лорак и Интарс Бусулис, Полина Гагарина и Лайма Вайкуле, Emin и Тимати, и, конечно, сам Григорий Лепс", — говорится в сообщении.

В программе фестиваля сольный концерт Егора Крида, который откроет фестиваль, затем пройдет сольный концерт Тимати. В сочельник пройдет концерт Григория Лепса и его артистов — Шарифа, Нико Неман, Алины Гросу, Ромади, Данилы Буранова, Николая Тимохина, Татьяны Ширко и Александра Панайотова. На Рождество на гала-концерте выступят Григорий Лепс, Ани Лорак, Эмин, Ирина Аллегрова, Тимати, Лайма Вайкуле и другие исполнители. Завершится праздник творческим вечером Константина Меладзе.