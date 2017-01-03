Скончался известный британский художник и писатель Джон Берджер

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Известный британский писатель и художник Джон Берджер скончался в возрасте 90 лет, сообщает издание Guardian.

По данным издания, последние годы своей жизни Бердждер провел в пригороде Парижа.

Как сообщается, писатель начинал свою карьеру в качестве художника, затем стал художественным критиком для журнала New Statesman. Его первый роман "Художник нашего времени" был опубликован в 1958 году.

Известность писателю принесла книга "Искусство видеть", опубликованная в 1972 году. В том же году телеканал BBC выпустил одноименный многосерийный фильм.

Роман Берджера "G" в 1972 году был удостоен престижной Букеровской премии. По данным газеты, писатель пожертвовал половину денег от выигрыша движению Black Panthers в Великобритании. Вторую часть суммы Берджер вложил в свое исследование, посвященное работникам-мигрантам.