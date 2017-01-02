Медведев поздравил хореографа Григоровича с 90-летием
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российского артиста балета и хореографа Юрия Григоровича с 90-летием, добавив, что его имя является олицетворением богатейших традиций русского балета, а постановки — визитной карточкой Большого театра.
"Вас, выдающегося балетмейстера и хореографа, человека редкой интеллигентности и невероятной творческой энергии, одного из очень немногих можно назвать современным классиком. Ваше имя олицетворяет богатейшие традиции русского балета. А оригинальные постановки являются визитной карточкой легендарного Большого театра, украшают лучшие сцены мира. Ваши спектакли стали шедеврами балетного искусства", — говорится в поздравительной телеграмме премьера, опубликованной на сайте правительства.
По словам Медведев, в каждой постановке Григоровичу удаётся "выразительным языком танца передавать тончайшие оттенки чувств и переживаний". "И, как сказал великий композитор Дмитрий Шостакович, в созданных вами хореографических образах живёт настоящая поэзия", — добавил премьер.
Всемирно известному хореографу Юрию Григоровичу 2 января исполнилось 90 лет. Он окончил Ленинградское хореографическое училище, которое ныне носит название Санкт-Петербургской академии русского балета имени Вагановой, и был принят в труппу Кировского театра (ныне Мариинского). На этой сцене Григорович впервые дебютировал в качестве хореографа с постановкой балета "Каменный цветок" Сергея Прокофьева, за ним последовала "Легенда о любви" Арифа Меликова. С 1964-1995 Григорович был главным балетмейстером Большого театра, а с 1995 года по настоящее время является его хореографом.
Знаменитые балеты Юрия Григоровича
Балет "Каменный цветок" Сергея Прокофьева – первый спектакль, поставленный Юрием Григоровичем. С него началась эра знаменитого хореографа. Он поставил его в 1957 г. в Театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже балет перекочевал в Большой.
В 2016 г. балет "Щелкунчик" Петра Ильича Чайковского в постановке Юрия Григоровича отметил свой 50-летний юбилей. По мнению критиков, Григоровичу удалось превратить наивную сказку Гофмана в серьезное философское произведение о борьбе добра со злом.
Балетмейстер Юрий Григорович на репетиции балета Петра Ильича Чайковского "Спящая красавица" в Государственном Академическом Большом театре.
В 1969 г. Юрий Григорович поставил на сцене Большого театра балет "Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского, превратив его из сказки в романтическую новеллу. Этот балет стал визитной карточкой Большого.
В 1964 г. Юрий Григорович был назначен главным балетмейстером Большого театра, его первой работой на прославленной сцене стал балет азербайджанского композитора Арифа Меликова "Легенда о любви".
Балет "Золотой век" Дмитрия Шостаковича не идет ни в одном театре мира, кроме Большого. Это балет с непростой историей. После премьеры в 1930 г. его сняли с репертуара. Но в 1982 г. возрожденный усилиями Юрия Григоровича балет получил новое дыхание.
В 1963 г. Юрий Григорович поставил на сцене Большого театра балет "Спящая красавица" Петра Ильича Чайковского. Вернее, он отредактировал хореографию Мариуса Петипа. В 1973 году он осуществил еще одну редакцию этого классического балета.
В честь 125-летия Сергея Прокофьева на сцену Большого вернулся его балет "Ромео и Джульетта" в постановке Юрия Григоровича. Ранее, в 1978 г., Григорович в соавторстве с художником Симоном Вирсаладзе создал версию этого балета для Парижской оперы.
"Спартак" в постановке Юрия Григоровича – третья версия этого балета Арама Хачатуряна на сцене Большого театра. Впервые представленная публике в 1968 г. она потрясла основы балетного искусства того времени.
В 2012 г. балет Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева в новой версии вернулся в Большой театр. Его премьера в Большом состоялась в 1975 г. В том же году трупа театра гастролировала в США, где "Иван Грозный" произвел сенсацию.