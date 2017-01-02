Медведев поздравил хореографа Григоровича с 90-летием

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил российского артиста балета и хореографа Юрия Григоровича с 90-летием, добавив, что его имя является олицетворением богатейших традиций русского балета, а постановки — визитной карточкой Большого театра.

"Вас, выдающегося балетмейстера и хореографа, человека редкой интеллигентности и невероятной творческой энергии, одного из очень немногих можно назвать современным классиком. Ваше имя олицетворяет богатейшие традиции русского балета. А оригинальные постановки являются визитной карточкой легендарного Большого театра, украшают лучшие сцены мира. Ваши спектакли стали шедеврами балетного искусства", — говорится в поздравительной телеграмме премьера, опубликованной на сайте правительства.

По словам Медведев, в каждой постановке Григоровичу удаётся "выразительным языком танца передавать тончайшие оттенки чувств и переживаний". "И, как сказал великий композитор Дмитрий Шостакович, в созданных вами хореографических образах живёт настоящая поэзия", — добавил премьер.

Всемирно известному хореографу Юрию Григоровичу 2 января исполнилось 90 лет. Он окончил Ленинградское хореографическое училище, которое ныне носит название Санкт-Петербургской академии русского балета имени Вагановой, и был принят в труппу Кировского театра (ныне Мариинского). На этой сцене Григорович впервые дебютировал в качестве хореографа с постановкой балета "Каменный цветок" Сергея Прокофьева, за ним последовала "Легенда о любви" Арифа Меликова. С 1964-1995 Григорович был главным балетмейстером Большого театра, а с 1995 года по настоящее время является его хореографом.