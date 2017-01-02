Большой театр начнет 2017 год с фестиваля в честь 90-летия Юрия Григоровича

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Празднование юбилея выдающегося русского балетмейстера Юрия Григоровича начнется с показа эталонного балета "Щелкунчик" в Большом театре, который впервые был показан на исторической сцене в 1966 году.
"Золотой век" Григоровича наступил с приходом в Большой театр в 1964 году. Театр объявил знаменательную дату главным событием сезона, поскольку именно для этой сцены он создал 9 оригинальных полнометражных балетов и столько же реконструкций или реставраций балетов классического наследия. Сегодня в репертуаре идут 11 постановок Григоровича.
В течение двух месяцев театр будет показывать балеты, созданные мастером. Откроет фестиваль 2 января в день рождения Юрия Николаевича его знаменитый "Щелкунчик", вслед за ним в рамках юбилея покажут балеты "Спартак", "Жизель", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Легенда о любви", "Золотой век", "Раймонда", "Ромео и Джульетта", "Баядерка", "Иван Грозный".
Нынешнего руководителя балета Махара Вазиева Григорович предупредил, что не будет в день рождения произносить громких речей, а просто посмотрит на постановку "Щелкунчика", которая в течение 50 лет считается эталонным прочтением произведения Чайковского. После спектакля Большой театр будет чествовать именитого балетмейстера.