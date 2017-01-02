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Культура

Большой театр начнет 2017 год с фестиваля в честь 90-летия Юрия Григоровича

05:4702.01.2017
07290
Юрий Григорович. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Празднование юбилея выдающегося русского балетмейстера Юрия Григоровича начнется с показа эталонного балета "Щелкунчик" в Большом театре, который впервые был показан на исторической сцене в 1966 году.

Юрий Григорович. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Биография Юрия Григоровича
Всемирно известному хореографу Юрию Григоровичу исполняется 90 лет. Он окончил Ленинградское хореографическое училище, которое ныне носит название Санкт-Петербургской академии русского балета имени Вагановой, и был принят в труппу Кировского театра (ныне Мариинского). На этой сцене Григорович впервые дебютировал в качестве хореографа с постановкой балета "Каменный цветок" Сергея Прокофьева, за ним последовала "Легенда о любви" Арифа Меликова.

"Золотой век" Григоровича наступил с приходом в Большой театр в 1964 году. Театр объявил знаменательную дату главным событием сезона, поскольку именно для этой сцены он создал 9 оригинальных полнометражных балетов и столько же реконструкций или реставраций балетов классического наследия. Сегодня в репертуаре идут 11 постановок Григоровича.

Юрий Николаевич Григорович, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, артист балета и балетмейстер
© РИА Новости. Николай Рахманов
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Легендарный Григорович – выдающемуся хореографу 90 лет
"Это важнейшее событие, поскольку речь идет о человеке, который суммировал историю предшественников и сформировал основную базу репертуара балета Большого театра", — пояснил РИА Новости руководитель балета ГАБТа Махар Вазиев.

В течение двух месяцев театр будет показывать балеты, созданные мастером. Откроет фестиваль 2 января в день рождения Юрия Николаевича его знаменитый "Щелкунчик", вслед за ним в рамках юбилея покажут балеты "Спартак", "Жизель", "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Легенда о любви", "Золотой век", "Раймонда", "Ромео и Джульетта", "Баядерка", "Иван Грозный".

Махарбек Вазиев. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Вазиев назвал важнейшим событием фестиваль Григоровича в Большом тетаре
"Каждая работа рождалась из внутренних побуждений, отвечала неким настроениям и моему пониманию партитур композиторов Чайковского, Глазунова, Дворжака, Глинки, Прокофьева, Хачатуряна, Шостаковича, Эшпая, Адана, Минкуса, Делиба. В каждой объединялись силы хореографа, художника, дирижера, музыкантов, всей труппы Большого театра", — рассказал Юрий Григорович в интервью РИА Новости.

Нынешнего руководителя балета Махара Вазиева Григорович предупредил, что не будет в день рождения произносить громких речей, а просто посмотрит на постановку "Щелкунчика", которая в течение 50 лет считается эталонным прочтением произведения Чайковского. После спектакля Большой театр будет чествовать именитого балетмейстера.

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Культура
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