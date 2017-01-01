Путин поздравил с 75-летием актера Сергея Шакурова

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-летием актера, народного артиста России Сергея Шакурова, отметив его актерское мастерство и темперамент, а также умение быть убедительным в каждой роли.

"Вас знают как талантливого, самобытного артиста, искренне и безгранично преданного искусству. И в кино, и на театральной сцене Вы всегда трудитесь вдохновенно, с полной душевной отдачей, покоряете публику неподражаемым актёрским мастерством и темпераментом, умением быть убедительным в каждой своей роли", — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал Шакурову здоровья и новых успехов.

В свою очередь, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что Шакуров — один из самых ярких и востребованных актёров, его любят миллионы людей.

"Вы покорили их сердца силой своего редкого таланта, мастерством импровизации, уникальной способностью быть убедительным и в комедии, и в психологической драме. Каждая Ваша роль проникнута искренностью и эмоциональностью, сыграна с большой достоверностью. Ваши герои – мужественные, целеустремленные люди, обладающие необыкновенной энергетикой", — говорится в поздравительной телеграмме Медведева, опубликованной на сайте правительства.

Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В школьные годы серьезно занимался акробатикой, став впоследствии мастером спорта. С седьмого класса посещал драмкружок. Всего на счету актера свыше 90 киноработ. Шакуров – народный артист России (1991), лауреат Государственной премии СССР (1980). Награжден орденами Почета (2002) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2012).

В 1988 году он был удостоен приза за лучшую мужскую роль в фильме "Друг" на Всесоюзном кинофестивале, 1991 году – приза за лучшую главную мужскую роль в картине "Собачий пир" на кинофестивале "Созвездие" (1991), премий "Золотой Орел" и "ТЭФИ" (обе – 2005), приза МКФ "Золотой Витязь" (2006).

Биографию Сергея Шакурова читайте в справке РИА Новости>>