Путин поздравил с днем рождения писателя Даниила Гранина

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 98-м днем рождения писателя Даниила Гранина, отметив, что его книги поднимают важные общечеловеческие проблемы и сегодня "созвучны времени".

"Вы пользуетесь высоким, заслуженным уважением – как достойный представитель прославленного фронтового поколения, выдающийся писатель, публицист и общественный деятель. Ваши книги, поднимающие важные общечеловеческие, нравственные проблемы, стали подлинной классикой отечественной литературы. Они и сегодня созвучны времени и по-прежнему находят живой отклик в сердцах людей", — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал Гранину доброго здоровья и бодрости духа.

Даниил Гранин родился 1 января 1919 года в селе Волынь Курской области, затем семья переехала в Ленинград (Санкт-Петербург). В июле 1941 года ушел в народное ополчение, воевал на Ленинградском фронте, был ранен. После войны он начал публиковать рассказы, повести и романы, работал в правлении Союза писателей Ленинграда, избирался депутатом Верховного совета СССР. Автор (в соавторстве с Алесем Адамовичем) документальной ленинградской хроники "Блокадная книга".